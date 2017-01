Unterlauchringen Männergesangverein freut sich auf das Jahreskonzert

Der Männergesangverein Unterlauchringen hat in seiner Hauptversammlung zahlreiche Mitglieder geehrt. Die Sänger freuen sich auf iher kommenden Auftritte, wie das Jahreskonzert am 29. Januar.

Unterlauchringen (sus) Ehrungen und Neuwahlen standen im Fokus der Hauptversammlung des Männergesangvereins Unterlauchringen. Zur Wahl standen der stellvertretenden Vorsitzende, der Kassier, der Kassenprüfer sowie die Beisitzer im zweiten Tenor und Bass. Wiedergewählt als stellvertretender Vorsitzender wurde Karl-Heinz Eisenmeier, auch Kassierer Edwin Schierat bleibt in seinem Amt. Neuer Kassenprüfer ist Edelbert Gantert, als Beisitzer zweiter Bass wurde Bernd Gantert einstimmig wiedergewählt, als Beisitzer zweiter Tenor Sven Dorn. Bürgermeister-Stellvertreter Reinhard Höll leitete die Wahlen und dankte dem Männergesangverein für dessen Einsatz. Gesangvereine seien eine Bereicherung für das Ortsleben, sagte Höll.

Der Vorsitzende des Männergesangvereins, Alfred Hämmerle, konnte zahlreiche Sängerkameraden ehren. Einen Ehrenpreis gab es für Alois Indlekofer, der 40 Jahre das Amt als Kassenprüfer innehatte. Für fünf Jahre Mitgliedschaft beim Gesangsverein wurden Klaus Kutter, Bernd Regener und Meinrad Schauer geehrt. Seit zehn Jahren sind Bernd Gantert, Sven Dorn und Horst Kaiser beim Männergesangverein.

Ehrendirigent Rainer Höll und Vorsitzender Alfred Hämmerle sprachen in ihrem Rückblick von einem "tollen Jahr". Vor allem mit der Liedauswahl beim Jahreskonzert, das unter dem Motto Alpenrock und Austropop stand, hätten die Sänger ins Schwarze getroffen. Die zahlreichen Besucher seien voll des Lobes gewesen und sprechen noch heute von dem Konzert. Auch die Teilnahme bei der Aktion „Waldshut singt“ könne als großer Erfolg verbucht werden. Die Sänger absolvierten im vergangenen Jahr 53 Proben und Auftritte. Zwölf Sänger kommen auf eine Probenbeteiligung von 90 Prozent.

Auch das Jahr 2017 ist wieder geprägt von einer Vielzahl von Auftritten. Los geht es bereits am 29. Januar mit dem Jahreskonzert in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Alfred Hämmerle bei den Sängern für den Einsatz und die Freude am Singen. Neue sangesfreudige Mitglieder sind laut Hämmerle immer willkommen bei Männergesangverein Unterlauchringen.