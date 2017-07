Lauchringen Lustiger Dreiakter: Gruppe Lampenfieber und das liebe Geld

Die Schauspielgruppe Lampenfieber zeigt in altbekannter Humoristik einen heiteren Dreiakter. Im Fokus steht das Verhältnis zu Geld und Finanzen

In altbekannter Humoristik präsentierte sich auch in diesem Jahr die Laienschauspielgruppe Lampenfieber mit dem lustigen Dreiakter "Ba..Ba..Banküberfall" am vergangenen Wochenende zahlreichen Zuschauern in der Gemeindehalle Oberlauchringen. Nach der Premiere am Freitag war die Vorstellung am Samstagabend nahezu, jene am Sonntag mit rund 200 Besuchern total ausverkauft.

Unter der bewährten Regie von Sibylle Kratzin, die zugleich als Souffleuse agierte, zauberten die routinierten und beliebten Laienschauspieler ein lustiges und unterhaltsames Stück auf die Bühne, bei dem es in erster Linie immer wieder um das liebe Geld ging. Das Ehepaar Olaf und Ella Jammer (Isolde Fuchs und Gerhard Federer) hatte sich mit kuriosen Rinder- und Fahrrad-Aktien, die Ihnen Bankdirektor Hans Zaster (Albert Schmid) angedreht hatte, verzockt, sodass ihnen die Zwangsversteigerung ihres Hauses drohte. In ihrer Not inszenierten sie einen nächtlichen Bankraub, bei dem ihnen eine vermeintlich hohe Geldsumme in die Hände fiel. Bei näherer Betrachtung mussten sie jedoch feststellen, dass sie lediglich als Geldbündel getarntes Altpapier erbeutet hatten. Bankdirektor Zaster, der seinerseits spielsüchtig war, hatte zur großen Empörung des Bankräuberpaares Olaf und Ella sich das echte Geld aus dem Tresor angeeignet und die Geldbündel getarnt, um den wahren Geldbestand vorzutäuschen. Die Bedenken seiner Angestellten Inge Klein (Tia Savolainen) wegen der fehlenden Gegenzeichnungen wischte er vom Tisch. Die Ermittlungen wegen des Bankraubes leitete Polizeikommissar Harry Gross (Wolfgang Scharbach), assistiert von Polizeimeister Markus Ehrlich (Sascha Kalt). Dieser wurde wiederum von seiner Oma Emma Ehrlich (Margot Schmid) aktiv unterstützt. Das außerordentliche Dorfgeschehen wurde im Markt-Café von Helga Strudel (Viola Arzner) intensiv begleitet und von der sehr eifrigen Journalistin Fritzi Kritzler (Anne Hehs) immer wieder aufreißerisch in Szene gesetzt.

