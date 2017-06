In Teilen der Gemeinden Lauchringen und Wutöschingen gab es am Mittwoch einen Stromausfall. Auch Geschäfte mussten zwischenzeitig geschlossen werden. Mittlerweile konnte der Ausfall behoben werden.

Um kurz nach 12 Uhr meldeten die Stadtwerke Waldshut-Tiengen, dass es in Lauchringen und Wutöschingen einen Stromausfall gebe. Die Techniker seien kurz darauf vor Ort gewesen, um den Schaden zu beheben. Wie die Stadtwerke mittlerweile mitteilten, war gegen 11.30 Uhr eine Freileitung durch einen Kurzschluss abgebrannt. Herbeigeführt wurde dieser Schaden von einem großen Raben, der einen Lichtbogen verursacht hat, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.



Dieser Schaden habe drei Folgeschäden mit sich gebracht, wodurch Teile von Lauchringen und Wutöschingen ohne Strom waren. Die Mittelspannungs-Schaltanlage in der Badstraße in Lauchringen sei beschädigt worden und in der Station Wiggenberg sowie in der Station beim Kindergarten in der

Schulstraße sei es zu Kabelfehlern und Stromausfall gekommen.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, wurde um 11.28 Uhr der Alarm eines Discounters im Riedpark ausgelöst. Dadurch rückten mehrere Streifenwagen zu dem Geschäft aus. Er stellte sich später als Fehlalarm, hervorgerufen durch den Stromausfall, heraus. "Zahlreiche Bürger meldeten sich kurz darauf bei uns und informierten über den Stromausfall", erklärt Dietmar Ernst vom Polizeipräsidium Freiburg. Auch Ampeln waren in Lauchringen ausgefallen.



Anwohner schilderten, dass diverse Geschäfte schließen mussten. Mit Schildern an den Eingängen machten sie auf die Ursache der ungeplanten Schließung aufmerksam. Nach knapp vier Stunden war überall der Strom zurück. Gegen 13 Uhr hatten Teilgebiete wieder Strom, gegen 15.45 Uhr konnten die restlichen betroffenen Gebiete auch wieder zugeschaltet werden, informierten die Stadtwerke. Die defekten Kabel und Schaltanlagen werden am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag repariert. "Wir gehen davon aus, dass wir ab Freitagabend wieder einen Normalbetrieb herstellen können und alle Schäden beseitigt sind", teilten die Stadtwerke mit.

In den Sozialen Netzwerken wurde die Verbindung zu den zeitgleich stattfindenden Mäharbeiten am Bürgerwaldtunnel hergestellt, dem widersprachen die Stadtwerke: "Die Gerüchte, dass es sich um einen Bagger oder Mäharbeiten als Ursache handelt, können wie ausschließen."