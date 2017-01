Lauchringen Lauffenmühle: Horst-Dieter Rösner stirbt im Alter von 92 Jahren

Der früherer Geschäftsführer der Lauffenmühle, Horst-Dieter Rösner, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Seine Ideen führten das Unternehmen in den 70er Jahren wieder zum Erfolg. Er war in zahlreichen Gremien vertreten und ist auch Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Lauchringen/Tiengen (hsc) Im Alter von 92 Jahren ist am Freitag der frühere Geschäftsführer des Textilunternehmens Lauffenmühle, Horst-Dieter Rösner, verstorben.

Er wurde 1925 in Langenbielau in Schlesien geboren, absolvierte zunächst eine kaufmännische Lehre und danach ein technisch-betriebswirtschaftliches Studium mit der Fachrichtung Textil an der Ingenieurschule für Textilwesen in Krefeld. Seine beruflichen Stationen als Prokurist waren die Süddeutsche Baumwoll-Industrie AG Kuchen, die Val. Mehler AG in Fulda und die Erba AG in Erlangen. Zum 1. Januar 1969 holte ihn der damalige Inhaber der Lauffenmühle GmbH, Helmut Winkler, als Geschäftsführer und gleichzeitig als Sanierer in das Textilunternehmen, um das es damals schlecht stand.

Die Zusammenarbeit zwischen Rösner als Manager und dem Inhaber entwickelte sich zu einer Erfolgsstory. Durch die Umstrukturierung des Unternehmens von einem Rohweber in ein vollstufiges Unternehmen mit einem Spezialitätenprogramm mit der damals größten deutschen Denimproduktion (Jeansstoff-Herstellung), gelang es Rösner, das Unternehmen aus der Gefahrenzone zu führen. Allerdings geriet die Lauffenmühle Anfang der 90er Jahre in den Strudel des Strukturwandels auf dem Textilmarkt. So war es Rösner nicht mehr vergönnt, seinen Abgang in den Ruhestand mit einer Gewinnbilanz zu verbinden. Im Februar 1993 musste die Lauffenmühle Vergleich anmelden. Eine der wichtigsten letzten Amtshandlungen des Verstorbenen war die Abwendung eines Anschlusskonkurses.

Neben seinem Lebenswerk in der Lauffenmühle war der Verstorbene in zahlreichen Gremien und Wirtschaftsorganisationen vertreten. Er war unter anderem Mitglied der Vollversammlung der IHK Hochrhein-Bodensee, Vorstandsmitglied des Verbandes der Baden-Württembergischen Textilindustrie Stuttgart, Hauptausschuss-Mitglied Industrieverband Gewebe (Frankfurt), Außenhandelsausschuss-Mitglied Gesamtverband (Frankfurt) und Mitglied im Beratungskomitee Sulzer-Konzern (Winterthur). Für sein außerordentliches Engagement wurde Horst-Dieter Rösner mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Um den Verstorbenen trauern seine in Tiengen lebende Ehefrau, seine drei Kinder mit fünf Enkeln und drei Urenkeln. Die Trauerfeier für den Verstorbenen mit anschließender Beisetzung erfolgt am Freitag, 20. Januar, um 10 Uhr auf dem Friedhof in Tiengen.