Lauchringen Lauchringerin Daniela Seiberle zieht in die weite Welt

Für viele ist es nur ein Traum, die 28-jährige Daniela Seiberle lebt ihn: seit Donnerstag ist sie auf Weltreise. Sie hat dafür Job und Wohnung aufgegeben; ihre Möbel verkauft. Ihre Erlebnisse hält sie auf ihrem Reiseblog unter www.neleworld.com fest

Einmal um die Welt reisen, andere Kulturen kennenlernen und an den schönsten Stränden liegen – für viele Menschen ein Lebenstraum. Die Lauchringerin Daniela Seiberle hatte keine Lust mehr, nur davon zu träumen. Sie kündigte ihren Job und ihre Wohnung, verkaufte ihre Möbel, quartierte sich übergangsweise wieder im heimischen Kinderzimmer ein und flog los. Vor zwei Tagen startete sie zu ihrem ersten Ziel: von Zürich über Abu Dhabi nach Singapur. „Endlich bin ich in Singapur angekommen. Es ist alles noch unreal. Die Sonne scheint, der Rucksack ist schwer, man sieht Gebäude, die man bisher nur aus Zeitschriften kennt“, berichtet die 28-Jährige nach den langen Flügen.

Denn hinter ihr liegen Wochen der Vorbereitung. Die Idee zur großen Weltreise kam ihr bereits im März während eines Urlaubs mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester. „Wir waren drei Wochen in Kolumbien, mein erster Backpacker-Urlaub. Ich habe gemerkt, dass ich persönlich dort ganz anders war, offener, und wie gut es mir gefällt, andere Leute kennenzulernen“, erinnert sich die gelernte Industriekauffrau. Zurück in der Heimat war der Entschluss gefasst: Sie wollte mehr sehen von der Welt. „Hinzu kam, dass ich beruflich und privat schon länger nicht mehr so richtig zufrieden war. Dann hat sich das mit der Reise schleichend ergeben“, sagt Daniela Seiberle.

Was folgte waren schöne und weniger schöne Aufgaben. Auf der einen Seite Gespräche mit der Bank, Versicherungen und dem Arbeitsamt, die Bürokratie musste geklärt, laufende Kosten gesenkt werden. Auf der anderen Seite die Reiseplanung: In welche Länder soll es gehen, welche Städte dürfen nicht fehlen. Bei zwei kurzen Urlauben überzeugte sich die 28-Jährige davon, dass alleine reisen wirklich etwas für sie ist. „Die Planung war mühsam. Ich hatte mir eine Liste gemacht mit den vielen Dingen, an die ich denken musste. Und trotzdem gab es bis vor etwa zwei Wochen immer wieder Sachen, die dazu kamen oder nicht funktionierten“, berichtet sie. Ein wenig sei dadurch auch die Vorfreude verloren gegangen, denn oft verdrängten die notwendigen Aufgaben die eigentliche Reiseplanung. Die Vorbereitung sei ein Vollzeit-Job gewesen, verdeutlicht Daniela Seiberle. In den vergangenen sechs Wochen, die sie nach Ende ihrer Kündigungszeit zuhause verbracht hat, gab es nur zwei oder drei freie Tage.

Ihre Reiseroute hat sich nach und nach ergeben, ganz fest steht sie noch nicht. Genauso wie die Reisedauer. Angedacht ist etwa ein Jahr, länger oder kürzer seien auch in Ordnung. „Ich will spontan bleiben können“, sagt die Reisende. Daher sind auch nur die ersten Flüge gebucht, der Rest wird später gesucht. Von Singapur geht es am 3. Januar weiter nach Australien, von dort nach Neuseeland. Dann sollen Asien, Europa und Südamerika folgen – vermutlich. Zum Teil waren ganz einfache Gründe bei der Planung entscheidend: „Nach Singapur bin ich, weil ich nicht so lang am Stück nach Australien fliegen wollte.

In Neuseeland treffe ich meine Cousine, die als Au-Pair dort ist. Und in Südamerika studiert meine Schwester ab Herbst, außerdem hat mir Kolumbien beim ersten Besuch schon so gut gefallen“, erläutert sie. Darüber, wo es sich als Frau allein sicher reisen lässt, hat sich die Lauchringerin keine großen Gedanken gemacht. Sowieso sagt sie: „Es wäre schön, so wenig wie möglich alleine unterwegs zu sein.“ Denn die Einsamkeit, am anderen Ende der Welt, entfernt von Freunden und Familie, werde es bestimmt geben, nennt Daniela Seiberle eine ihrer Sorgen. Ihre größte Sorge sind allerdings die Finanzen: „Ich bin es nicht gewohnt, nur Ausgaben zu haben, ohne dass Geld rein kommt. Ich habe ja seit der Ausbildung immer gearbeitet.“ Jetzt lebt sie von ihrem Ersparten. Auch deshalb habe sie ihre Möbel verkauft und, um einfach frei zu sein. „Wenn ich etwas mache, dann richtig. Ich will durch die Reise ja auch zu mir finden, und sehen wie und wo es weitergeht, beruflich und privat“, sagt Seiberle.

Um die Kosten möglichst gering zu halten, wird sie während des Urlaubs meist in Hostels schlafen, oder Couchsurfen, also bei Einheimischen, auf dem Sofa übernachten. In Neuseeland hat sie zudem ein Visum, das ihr erlaubt zu arbeiten. Und auch der Reise-Blog den Daniela Seiberle im Internet führt, kann hilfreich sein: „Von einem Hostel in Singapur habe ich das Angebot, dort zwei Nächte kostenlos unterzukommen, wenn ich Bilder von ihnen auf Instagram poste und einen Bericht auf meiner Seite veröffentliche.“ Schön wäre, wenn sich so etwas öfter ergeben würde, sagt sie. Doch in erster Linie schreibe sie den Blog, aus Spaß, für die eigene Erinnerung und um Freunde und Familie auf dem Laufenden zu halten. Daher durften Handy, Kamera und ein Tablet im prallgefüllten Rucksack nicht fehlen. „Das verbindet mich mit Zuhause und lässt uns Kontakt halten, das ist mir wichtig.“

Ihre Reiseeindrücke hält die Weltreisende in ihrem Blog fest: www.neleworld.com