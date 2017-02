vor 1 Stunde sk Lauchringen Lauchringer Schatzkiste bietet dieses Mal etwas für Angler

Wer noch funktionstüchtige, aber nicht mehr gebrauchte Anglerausrüstung besitzt, oder solche erwerben will, der ist an der diesjährigen Lauchringer Schatzkiste am 11. März in der Gemeindehalle genau richtig. Auch für Verpflegung ist gesorgt, der Angelsportverein bietet frisch geräucherten Fisch an.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.