Lauchringen Lauchringer Haus "Ob dem Lauffen" erhält Auszeichnung für Betreutes Wohnen

Lauchringen (sbw) Es war das i-Tüpfelchen, auf das die Erbauer des Betreuten Wohnens „Ob dem Lauffen“ Thomas und Gabriela Lüber in der Lauchringer Hauptstraße hingearbeitet haben: Das Qualitätssiegel Betreutes Wohnen verliehen vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS).

Das Haus hat alle Kriterien, die zur Erlangung dieses Zertifikats erfüllt. In einer kleinen Feierstunde zusammen mit den Bewohnern des Hauses überreichte Gabriele Hörmle vom KVJS Stuttgart das Qualitätssiegel. Gabriela Lüber betonte, dass es von Anfang an das Ziel war, das Qualitätssiegel für Betreutes Wohnen zu erreichen. Sie betonte aber auch, dass viel Thomas Bomans von der Awo zu verdanken sei, der die Planung von Beginn an begleitete und wertvolle Tipps aus seiner Erfahrung mit einbrachte. Diese verarbeitete dann Architekt Ralf Binsdorf. Gabriela Lüber betonte auch, dass die Bewohner, die Leben in diese Mauern bringen und die sich wohlfühlen ein wichtiger Baustein seien. Es sei ein Haus das das Qualitätssiegel verdient habe, sagte Gabriele Hörmle vom KVJS.

So seien die Kriterien: Lage, Gebäude und Betreuung in allen Punkten der strengen Prüfungen erfüllt worden. Ein besonderes Plus gab es in Hinsicht der Lage. Die Bewohner leben „mitten drin“ im Ort. Mit 22 Wohnungen sei das Haus überschaubar und die Betreuung durch die Awo sei sehr gut gelöst. Jetzt reiht sich das Haus „Ob dem Lauffen“ in die 63 anderen Prädikathäuser in Baden-Württemberg ein. Sie überreichte an Thomas und Gabriela Lüber als äußeres Zeichen die Tafel des KVJS.

Die Familie Lüber habe in Lauchringen mit ihrer Idee offene Türen gefunden, so Bürgermeister Thomas Schäuble und er zeigte sich erfreut, dass alle Bewohner sich hier sehr wohl fühlen. Statt Betreutes Wohnen sei hier „selbstbestimmtes Wohnen im Alter“ treffender. Der Rathauschef betonte, dass man weitere Wohnung in dieser Form in Zukunft brauche. Sabine Schimkat, Leiterin des Dezernats Arbeit, Jugend und Soziales am Landratsamt Waldshut sagte, dass wer ein Qualitätssiegel anstrebe, besser sein muss als andere. Von den 27 Einrichtungen dieser Art im Landkreis Waldshut haben jetzt drei dieses Qualitätssiegel. Günter Heinrich, Kreisvorsitzender der Awo dankte Familie Lüber, dass sie mit diesem Haus einen guten Schritt getan haben und dass ihnen soziale Angelegenheiten nicht gleichgültig seien. Thomas Bomans von der Awo begleitete das Projekt von Anfang an. Es sei wichtig für die Betreuungsarbeit, dass es sich hier um eine „niedrigschwellige Betreuung" handle. Er freute sich auch, dass inzwischen ein ehrenamtlicher Helferkreis gebildet wurde. Gratulation kam auch von der Eigentümergemeinschaft.