Lauchringen Lauchringer Blasmusiker laden in die Musik des Wassers ein

Das interaktive Weihnachtskonzert des Orchesters in der Herz-Jesu-Kirche überzeugte das Publikum. Es gab zudem eine Versteigerung von Fotos rund um das nasse Element.

Lauchringen – Ein voller Erfolg war das interaktive Weihnachtskonzert des Blasorchesters Unterlauchringen unter Dirigent Valentin Helling, das dieses Jahr in der Herz-Jesu-Kirche stattfand. Die zahlreichen Zuhörer wollten die Musiker denn auch nicht ohne Zugabe gehen lassen. Wasser war das Thema, mit welchem sich das Orchester musikalisch auseinandergesetzt hatte.

Fotografen aus der Region hatten Bilder dazu eingereicht, sechs davon wurden vom Orchester musikalisch interpretiert. Die gerahmten Fotos wurden dann im Anschluss an das Konzert versteigert. Auf eine Reise rund um den Globus und zurück entführten die Musiker dann ihr Publikum.

Zum Auftakt hieß es „Abtauchen!“ in eines der schönsten Tauchreviere der Welt mit dem Stück „Blue Hole“ von Thomas Asanger. Die Macht der Natur offenbarte sich dann in dem Werk „The Perfect Storm“, von James Horner, der schon die Filmmusik für Avatar, Titanic und den Film „der Sturm“ komponiert hatte. Von einer Rafting Tour inspirieren lassen hatte sich der Komponist Steven Reineke, der das Stück „Into the raging River“ verfasst hatte.

In dem Meisterwerk von Ennio Morricone „Gabriels Oboe“ aus dem Film „Mission“ beeindruckte die Solo-Oboe-Spielerin Sophia Tress, welche die Zuhörer mit ihrem brillanten Auftritt in den Bann zog. Aber auch die Jungmusiker, unter ihnen Elias Fahrner, der das Leistungsabzeichen Bronze für sein Euphonium erworben hatte, Laura Hoch (Horn), Elias Baldischwieler (Trompete) und Sina Spitznagel (Querflöte), die das Leistungsabzeichen in Silber bekommen hatten, gaben ihr Bestes. Nach „River of Life“ von Steven Reineke, ging es dann zurück in die Heimat mit dem Stück „Rhine River Impressions“ von Mario Bürki, ein Stück, das die schöne, aber auch gefährliche Seite des Rheins aufzeigte.

Das begeisterte Publikum sparte schließlich nicht mit Applaus. Das Konzert sei wunderschön gewesen, waren sich die Zuhörer einig.