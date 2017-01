Lauchringen Lauchringen schnürt Finanzpaket

Gemeinde investiert rund 9 Millionen Euro. Ein Großteil fließt in den Ausbau der Infrastruktur. Die Schulden steigen das erste Mal seit Jahren auf etwa 4 Millionen Euro

Lauchringen – Die Gemeinde investiert weiter kräftig in die Infrastruktur. Nach den Rekordinvestitionen im Planjahr 2016 von elf Millionen Euro gibt die Gemeinde im vom Gemeinderat beschlossenen Haushalt 2017 weitere neun Millionen Euro aus. Erstmals seit langem steigt die Schuldenlast wieder. Die hohen Investitionen machen einen Kredit von einer Million Euro notwendig. Die Schulden steigen von 3,2 Millionen Euro auf vier Millionen Euro.

Rechnungsamtsleiter Franz Tröndle legte dem Gemeinderat das 380-seitige Zahlenwerk vor. Im Ergebnishaushalt sind 300 000 Euro Mehreinnahmen als 2016 geplant. Die Einnahmen beziffern sich auf 15 407 800 Euro. Auf der Ausgabenseite stehen 15 493 400 Euro. Damit rechnet Tröndle mit einem Minus von 85 600 Euro. Dagegen plant er im Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 1,117 Millionen Euro, die für Investitionen und Tilgungen verwendet werden sollen. Der Finanzhaushalt sieht Einnahmen von 14 816 600 Euro und Auszahlungen von 13 699 600 Euro vor. Investiert werden 9,159 Millionen Euro. Davon sind für Baumaßnahmen 7,6 Millionen Euro geplant. 2,5 Millionen Euro sind für den Wohnbau und Einrichtungen im Riedpark, 1,373 Millionen für Kindergärten, Schulen und Jugendarbeit und 1,723 Millionen für den Straßenbau vorgesehen. Noch in der ersten Jahreshälfte soll das neue Parkhaus gebaut werden. Zudem will die Gemeinde weiteren Parkraum bei den Kirchen in Unterlauchringen schaffen. Hierfür sind 2,3 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt.

Die Investitionen sollen mit Zuweisungen von Land und Bund (2,337 Millionen Euro), Erlösen aus Grundstücksverkäufen (3,5 Millionen), Beiträgen (720 000) und das neue, fast zinslose Darlehen finanziert werden. Tröndle rechnet mit einem Finanzierungsfehlbetrag von 1,67 Millionen Euro. Er soll unter anderem mit dem Überschuss gedeckt werden, und ein Griff in die Rücklagen von 433 000 Euro ist nötig. Damit schmelzen die Rücklagen, in der Neuen Kommunalen Haushaltsrechnung als Liquidität bezeichnet, von 1,6 auf 1,172 Millionen Euro.

Größter Posten bei den Ausgaben im Ergebnishaushalt sind mit sechs Millionen Euro die Transferzahlungen. Die Personalkosten steigen auf 5,058 Millionen Euro. Die Kosten für die Verwaltungen werden mit 2,66 Millionen Euro beziffert. "Die Einnahmen sind immer noch stärker als die Aufwendungen", erklärte Tröndle. Er rechnet mit Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen von 13,238 Millionen. Kalkuliert sind Einnahmen von 3,4 Millionen Euro aus Grund- und Gewerbesteuer, 9,3 Millionen an Steueranteilen und Zuweisungen. Der Eigenbetrieb Energie, Wasser, Freibad schließt laut Plan mit einem Defizit von 700 000 Euro. Der Finanzhaushalt des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Überschuss von 110 500 Euro. Mit der Verschuldung des Abwasserbetriebs (4,244 Millionen) und der Versorgungsbetriebe (2,134 Millionen) wird mit einer Schuldenlast von 10,669 Millionen Euro gerechnet.

Das sagen Bürgermeister und Fraktionen