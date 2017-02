Lauchringen Lauchringen lädt wieder zur Nacht der Kulturen ein

Die dritte Auflage des länderübergreifenden Festes findet am 14. Juli in Lauchringen statt. Bei eine Infoveranstaltung des Handels- und Gewerbekreises am 6. März steht dieser Teilnehmern bei ihrer Ideenumsetzung mit Rat und Tat zur Seite.

Lauchringen (sk) Nach zwei gelungenen länder- und kulturenübergreifenden Festen 2013 und 2015 erlebt die Nacht der Kulturen am 14. Juli eine neue Auflage in Lauchringen. Pünktlich zum 20-jährigen Bestehen des Handels- und Gewerbekreises wird sie gleichzeitig der Auftakt zum Jubiläumsjahr in Lauchringen sein. Das Organisations-Team des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises befindet sich schon eine Weile in den Vorbereitungen und feilt an neuen Ideen für dieses Fest. Gesucht werden wieder Teilnehmer, die gerne die landestypischen Gepflogenheiten ihres Heimatlandes präsentieren wollen. Die Kombination zwischen kulinarischem Angebot, Musik, Tanz und Mitmachaktionen hat sich schon in den vergangen Jahren bewährt.

Dem Ideenreichtum der früheren Teilnehmer waren hier keine Grenzen gesetzt. Durch die momentanen Zusagen von drei weiteren Ländervertretungen soll die diesjährige Neuauflage der Nacht der Kulturen eine weitere Aufwertung erfahren. Der Lauchringer Handels- und Gewerbekreis steht den Teilnehmern gerne bei der Umsetzung ihrer Ideen bei einer ersten Informationsveranstaltung zur Seite. Diese findet am 6. März, 20 Uhr, im großen Sitzungssaal im Rathaus in Lauchringen statt. Dort erhalten die Ländervertreter und weitere an einer Teilnahme Interessierte erste Informationen rund um die Veranstaltung und können sich auch gegenseitig kennen lernen.