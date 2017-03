Lauchringen Kolpingfamilie bestätigt Vorstand

Der Vorstand der Kolpingfamilie Lauchringen wurde in der Hauptversammlung einstimmig bestätigt. Vorsitzender Erwin Wassmer wird den Verein weiter leiten.

Lauchringen (hsc) Auf ein ruhiges, aber doch teilweise recht arbeitsreiches Vereinsjahr konnte der Vorsitzende der Kolpingfamilie Lauchringen, Erwin Wassmer, in der Hauptversammlung zurückblicken. Rund die Hälfte der 26 Vereinsmitglieder hatten sich zu der Versammlung im Gasthaus Küssabergblick eingefunden. Wassmer berichtete über die wöchentlichen Gruppenstunden mit den dabei erfolgten Aktivitäten wie Kegeln, Minigolf, Spielabende, Abendwanderungen oder ähnliches. Auch die Mitwirkung an Veranstaltungen benachbarter oder befreundeter Vereine, so zum Beispiel bei der Chorgemeinschaft Oberlauchringen, beim Musikverein Oberlauchringen oder beim Handels- und Gewerbekreises Lauchringen wurden in Erinnerung gerufen.

Als traditionelle Arbeitseinsätze erwähnte Wassmer die Altaraufbauten an Fronleichnam, die Besetzung der Getränke- und Grillstation beim Pfarrfest oder die Mitwirkung beim Adventsmarkt. Besonders wurde auch die traditionelle Nikolausaktion nicht vergessen. Neben verschiedenen Sitzungen und der Bezirksversammlung gab es auch einige vereinsinterne Einladungen und Anlässe. Wassmer berichtete außerdem, dass man vorläufig bis Oktober weiterhin auf den Gruppenraum im Pfarrhaus verzichten würde, weil die beiden Syrer, die dort vorübergehend eine Unterkunft bekommen hatten, noch immer keine andere Wohnung finden konnten.

Mit dem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit im zurückliegenden Jahr beendete Wassmer seinen Tätigkeitsbericht. Schriftführer Michael Weber hielt Rückschau auf die letztjährige Mitgliederversammlung und Kassiererin Angelika Weber berichtete von einer soliden Kassenlage. Ihr wurde von den Kassenprüfern eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Bei den Wahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Erwin Wassmer (Vorsitzender), Wolfgang Weber, (stellvertretender Vorsitzender), Michael Weber (Schriftführer), Angelika Weber (Kassiererin), Roland Albrecht und Silvia Albrecht (Beisitzer), Franz Jehle und Arndt Schätzle (Kassenprüfer). Zum Abschluss erhielt Erwin Wassmer als Dank für sein Engagement von der Kassiererin einen Geschenkkorb.