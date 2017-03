Lauchringen Kirchenchor Lauchringen sucht Projektsänger für Messe

Der Kirchenchor Unterlauchringen erarbeitet eine neue Messe zum Patrozinium und freut sich über Unterstützung von Projektsängern. Die Proben finden jeden Dienstag statt.

Lauchringen (hsc) Der Kirchenchor Lauchringen wird für das diesjährige Patrozinium der Pfarrgemeinde Herz Jesu eine neue Orchestermesse einstudieren. Zur Aufführung gelangt die Missa pastoralis D-Dur des tschechischen Komponisten F.X. Brixi, der von 1732 bis 1771 hauptsächlich in Prag gelebt hat. Obwohl Brixis Musikstil durch klare und heitere Melodik, frische Rhythmen und Elemente der Volksmusik gekennzeichnet ist, knüpft die Messe an böhmische Weihnachtslieder und Pastorellen an. Sie wurde für Solisten, vierstimmigen Chor und Orchester geschrieben und klingt in den verschiedenen Sätzen (Messteilen) sehr eingängig.

Zur Verstärkung des Chores sucht der Kirchenchor ab sofort Sängerinnen und Sänger, die bereit sind, an der Einstudierung und an der Aufführung mitzuwirken. Der Kirchenchor Lauchringen probt Dienstagabend ab 20 Uhr im Pfarrsaal Unterlauchringen. Die Probenarbeit beginnt ab 7. März, wobei bis zum Patrozinium am 25. Juni nicht jede Dienstagsprobe für das Patrozinium vorgesehen ist. Voraussichtlich gibt es zudem noch ein bis zwei besondere Probennachmittage (25. März und eventuell 20. Mai). Interessierte erhalten einen genauen Probenplan. Auskünfte erteilen die Chorleiterin Henriette Ganzmann (Telefon 07753/97 82 38, E-Mail h.ganzmann@gmx.de) oder der Vorsitzende Herbert Schnäbele, (Telefon 07741/80 82 43, E-Mail herbert@.schnaebele.com).