Karateverein Budo-Sport Lauchringen steht gut da

Verein freut sich über die erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit. Mitglieder bestätigen Vorsitzenden Ralf Gehringer für die nächsten zwei Jahre.

Lauchringen – Bei der Hauptversammlung des Karatevereins Budo-Sport Lauchringen, der seit 2001 das Vereinsleben von Lauchringen mitgestaltet, erschienen wie in den Jahren zuvor zahlreiche Mitglieder. Bürgermeister-Stellvertreterin Hildegard Rogg überbrachte Grüße und Lob der Gemeinde, wobei sie die intensive und erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit des Vereins hervorhob. Derzeit sind rund 90 Kinder und Jugendliche im Verein aktiv und werden von Trainern, darunter sechs Träger des schwarzen Gürtels, in verschiedenen Kampfsportarten unterrichtet. Der größte Teil wird in traditionellem Shotokan-Karate unterrichtet. Der Verein bietet aber auch die Möglichkeit, andere Stilrichtungen zu lernen, wie etwa das intensiv auf denKampf mit Kontakt ausgelegte I-Shin-Ryu Karate.

Vor gut einem Jahr wurde das Programm durch das Angebot einer Trainingseinheit Selbstverteidigung erweitert. Dies auf die praktische Anwendung bei Gefahrensituationen und zur Gewaltvermeidung ausgelegte Praxis-Training findet großen Anklang bei allen Altersstufen und beiden Geschlechtern.

Die Vereinsspitze legt großen Wert darauf, möglichst vielen Interessierten ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges, aber vor allem kostengünstiges Trainingsangebot zur Verfügung zu stellen, was bei der Vereinsgründung als Vorgabe in die Satzung übernommen wurde. So kostet die Mitgliedschaft für Kinder und Jugendliche pro Monat bescheidene lediglich vier Euro, Erwachsene bezahlen acht Euro. Für diesen Beitrag kann das gesamte Trainingsangebot genutzt werden, das unter der Woche am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag stattfindet.

Als besonders familienfreundlich gilt die Vereinsregelung, dass in der gleichen Familie ab dem zweiten Kind jedes weitere Kind als Mitglied kostenfrei trainieren kann oder für Familien lediglich ein Pauschalbetrag verrechnet wird, unabhängig von der Anzahl der Familienmitglieder. Der Jahresrückblick des Vorsitzenden Ralf Gehringer zeigte dann auch nochmal die erfolgreiche Jugendarbeit anhand konkreter Beispiele auf. Beim zehnten Regio-Kata-Cup 2016, bei dem Vereine aus dem Hochrhein-Gebiet und aus dem Grenzland Schweiz und Frankreich ihre Vertreter an den Start schicken,konnte der Budo-Sport Lauchringen sieben Mal den ersten Platz, acht Mal den zweiten Platz und fünf Mal den dritten Platz für sich gewinnen.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Vorsitzender Ralf Gehringer sowie die Schriftführerin Ulrike Silberhorn in ihren Ämtern bestätigt und einstimmig für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt. Ebenso wurden die Kassenprüfer Gaby Rath und Marcus Weissel für ein weiteres Jahr bestätigt.

Informationen im Internet: www.karate-lauchringen.de