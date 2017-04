Lauchringen In Lauchringen erneut Autoaufbrüche mit Steinen

Die Serie von Autoaufbrüchen in Lauchringen reisst nicht ab. Erneut wurden zwei Wagen geknackt, wobei wieder Steine als Werkzeug dienten.

Mit einem faustgroßen Schotterstein wurde laut Polizeibericht in der Nacht auf Dienstag bei einem Auto im Schubertweg in Unterlauchringen die Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurden ein Ledermäppchen mit Ausweis, Führerschein und Fahrzeugschein aus der Mittelkonsole. In der Nacht auf Mittwoch wurde bei einem Chevrolet im Paul-Körber-Weg in Oberlauchringen ebenfalls die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen. Hier wurde ein Geldbeutel entwendet.

de/md