Lauchringen Hoher Besuch in der Lauffenmühle in Lauchringen

Hoher Besuch in der Lauffenmühle in Lauchringen

Die Präsidentin des Umweltbundesamts, Maria Krautzberger, macht sich ein Bild über das Lauchringer Textiluntermehmen. Auch die Bundestagskandidaten Rita Schwarzelühr-Sutter und Felix Schreiner begleiten den Rundgang durch den Betrieb.

Lauchringen (sus) Hohen Besuch hatte das Textilunternehmen Lauffenmühle in Lauchringen. Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamts hatte auf ihrer jährlichen Sommertour mit ihrem Team in Lauchringen Station gemacht. Auch die parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagskandidatin Rita Schwarzelühr-Sutter und CDU-Bundestagskandidat Felix Schreiner sowie Bürgermeister Thomas Schäuble hatten sich der Präsidentin bei ihrem Besuch angeschlossen. Jedes Jahr besuche sie mit ihrem Team ausgewählte Industriebetriebe, erklärte Kreutzberger. Dieses Jahr habe man sich für die Textilproduktion und im Besonderen für die Lauffenmühle entschlossen. Alle ihre Mitarbeiter hätten gesagt das Unternehmen sei sehr interessant. Es gebe zwar noch keinen „blauen Engel“ (wird in Deutschland für besonders umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen vergeben) für Textilien, aber die Lauffenmühle erfülle alle Kriterien dafür, fuhr die Präsidentin fort.

Dieser Besuch sei etwas ganz Besonderes, ergänzte Rita Schwarzelühr-Sutter. Die traditionelle Textilindustrie stehe vor neuen Herausforderungen. Es gelte Energie und Ressourcen einzusparen. Das sei eine Riesenchance für Innovation und Modernisierung. Wichtig sei dabei eine Strategie, die langfristig Arbeitsplätze sichere. Corona Bregenzer, Leiterin des Marketings der Textilfirma, betonte wie wichtig für das Unternehmen umwelttechnische Aspekte seien. Auf Qualität und Nachhaltigkeit richte sich das Augenmerk der Firma, bei geringer Abwasser- und Bodenverschmutzung und Emission. Zurzeit liege der Schwerpunkt in der Produktion bei industriellem, waschbarem und leistungsfähigem Gewebe.

Seit 2007 nutze man an Stelle von Baumwolle die sogenannte Tencel Faser, die aus Holzresten produziert werde und 50-mal weniger Landfläche als Baumwolle und 20-mal weniger Wasser benötige. Seit 2014 lege man Wert auf formaldehydfreies Gewebe. 2015 sei das Unternehmen dem Bündnis für nachhaltige Textilien beigetreten.

Damit nicht genug, ergänzte Volker Steidel, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Was passiere mit der produzierten Kleidung wenn sie nicht mehr einsatzfähig sei? Sie werde verbrannt, vergraben oder nach Afrika verschickt. Hier greife das sogenannte „cradle to cradle1 (Von der Wiege zur Wiege)“ Projekt. Das jeweilige Produkt werde in einem biologischen Kreislauf einer neuen Nutzung zugeführt. Die Herausforderung sei hier gewesen Gewebe zu finden, die bei voller biologischer Abbaufähigkeit die verlangte Qualität garantierten. Das sei ihnen mit den Geweben reworx2 und infinito2 gelungen. Für die Abfallprodukte hätten sie jetzt eine österreichische Firma gewinnen können, die das Ganze in Erdgas umwandle. 2014 hätten sie für dieses Projekt den internationalen Preis für „Beste Innovation – Nachhaltige Textilien-Produkte“ erhalten. „Im Textilbereich fehlen solche Ansätze, genau deswegen sind wir hergekommen“ beglückwünschte Krautzberger die Firma.