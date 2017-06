Lauchringen Hochhausrennen unter Atemschutz: Feuerwehrleute aus der Region gehen beim Sky Run an den Start

In Brandschutzkleidung auf den Frankfurter Messeturm. Zehn Feuerwehrleute aus dem Landkreis Waldshut nehmen an dem höchsten Treppenhauslauf Europas teil.

Erstmals in der Geschichte der Veranstaltung haben Feuerwehrleute aus dem Landkreis Waldshut an dem als Sky Run bekannten Hochhausrennen in Frankfurt teilgenommen. Unter dem Teamnamen "FireFighters HochRhein 1-3" gingen in diesem Jahr drei gemischte Gruppen der Feuerwehr Lauchringen und der Feuerwehr Klettgau bei dem Wohltätigkeitslauf am Messeturm an den Start.

In der Disziplin "Fire Fighter Cup" (FFC-Elite) galt es bei Europas höchstem Treppenhauslauf 1202 Stufen über 61 Stockwerke und somit 222 Höhenmeter zu überwinden – und das alles in kompletter Brandschutzkleidung sowie unter schwerem Atemschutz und natürlich in möglichst kurzer Zeit.

Die Teilnehmergebühr dieses besonderen Wohltätigkeitslaufes geht dabei komplett an den Verein Arque e. V. im Kinderneurologischen Zentrum in Mainz, der sich besonders für Kinder mit der angeborenen Querschnittslähmung "Spina bifida", umgangssprachlich auch als "offener Rücken" genannt, einsetzt.

Bereits seit März haben sich die neun teilnehmenden Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau jeden Sonntag zum Training getroffen. Da es am Hochrhein aber kein vergleichbar hohes Gebäude wie den Frankfurter Messeturm gibt, wurde am Vitibuck-Aussichtsturm in Tiengen trainiert. Auch am Zäpfleturm in Höchenschwand wurde im Vorfeld der Veranstaltung fleißig geübt.

Selbstverständlich gehörte zur Gemeinschaftsbildung auch das gemeinsame Grillen und Feiern dazu.

Unter den über 120 teilnehmenden Wettkampfgruppen in der Disziplin FFC-Elite konnten die "FireFighters HochRhein" bei ihrer erstmaligen Teilnahme einen 105., einen 69. und einen 61. Platz verbuchen.

Mit 17.43 Minuten konnte dabei Lauchringens Feuerwehrfrau Bernadette Anderhuber die beste Zeit aller drei Teams aus Lauchringen und Klettgau für sich verbuchen.

"Wir nehmen im nächsten Jahr wieder teil und werden unser Ergebnis noch toppen. Denn: Dabei sein ist alles", lautete am Ende das einhellige Fazit aller Teilnehmer.