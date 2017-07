Lauchringen Handels- und Gewerbekreis Lauchringen feiert sein 20 jähriges Bestehen

Der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen feiert sein 20-jähriges Bestehen. Vorsitzende Dorothea Schreiner erinnert mit einer Präsentation an viele der Veranstaltungen. Bürgermeister Schäuble lobt bei der Hauptversammlung die gute Entwicklung.

Lauchringen – Der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen feiert sein 20-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Hauptversammlung erinnerte Vorsitzende Dorothea Schreiner mit einer Präsentation an viele der Veranstaltungen. Ende der 90er Jahre hatte alles mit Veranstaltungen wie der Gewerbeschau „Exhib 98“ begonnen, gemeinsam wurden Ostereierwettbewerbe, verkaufsoffene Sonntage, interkulturelle Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte, Neujahrsempfänge und vieles mehr durchgeführt. Seit Jahren erfreuen sich unter anderem die frühlinghaftle „Wachküss-Aktion“ mit Froschkarten und die goldenen Oktober großer Beliebtheit. Jüngst waren die zweite Triathlon-Nacht und die dritte Nacht der Kulturen große Erfolge. Seit jeher zählt der Gründungsgedanke, durch die Aktionen mehr Leben in die Innenstadt zu bringen. Doch, genau wie vor der Gründung, gilt auch heute noch: Jeder ist dafür – aber wer will es machen? Vorsitzende Dorothea Schreiner übte bei ihrem Bericht auch Kritik daran, dass viele Aktionen auf wenigen Schultern verteilt würden: Es reiche nicht, einmal im Jahr den Beitrag zu zahlen. „Der Verein lebt von seinen Mitgliedern, vom Mitdenken und vom sich engagieren.“ Bürgermeister Thomas Schäuble fand lobende Worte: „Der Imagewandel der Gemeinde sucht seinesgleichen.“ Dorothea Schreiner sei als Vorsitzende maßgeblich daran beteiligt gewesen. Er mahnte aber auch, den Frieden zu bewahren, um sich nicht auseinanderzudividieren. Die Gründung sei die richtige Entscheidung gewesen und die Vereinsform ist auch heute noch ein zeitgemäßer Zusammenschluss. Am Ende waren sich alle mit Schriftführer Sebastian von Schnurbein einig: „Die letzten 20 Jahre waren richtig super.“ Darauf sei man stolz.

Auch für dieses und das kommende Jahr ist wieder viel geplant. Am 8. Oktober startet der Goldene Oktober, in dem die Mitglieder ihre Schaufenster thematisch an das Oktoberfest anpassen wollen. Am 30. November gibt es einen Adventsmarkt und auch eine Weihnachtsbeleuchtung ist bereits im Gespräch. Für den Zeitraum November/Dezember ist eine Sonderbeilage zum 20-jährigen Bestehen im SÜDKURIER geplant. Anfang Januar 2018 soll es einen Jubiläumsempfang geben, hier wird noch nach einem Veranstaltungsort gesucht. Am 18. März findet der Frühlingsmarkt statt.

Während der Hauptversammlung wurden Dorothea Schreiner als Vorsitzende und Sebastian von Schnurbein als Schriftführer einstimmig wiedergewählt. Als Beisitzer wiedergewählt wurden Rolf Bercher, Kata Binner, Jan Gerster, Sonja Granacher und Lidija Tomic. Neu dazugekommen ist Claudio Spitznagel. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet und Sebastian von Schnurbein wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Gewerbekreis

Ziel ist die Förderung der in Lauchringen ansässigen Dienstleistungs-, Handels-, Gewerbe-, Handwerks-, Gastronomie-, Industrie- und Landwirtschaftsbetriebe sowie der freien Berufe und deren Bekanntmachung in und außerhalb von Lauchringen. Der Verein hat über 90 Mitglieder.

