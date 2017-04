Lauchringen Große Resonanz bei Lauchringen Ausbildungsbörse

Bei der fünften Auflage stellten wieder mehrere regionale Betriebe ihre Angebote vor. Besonders der Stand der Bundespolizei lockte viele Interessenten an. Ein Vortrag von Britta Zölle von der Firma Bucher informierte Schüler über richtiges Bewerben.

Lauchringen – Großer Andrang herrschte bei der Ausbildungsbörse in Lauchringen, die zum fünften Male auf den verschiedenen Ebenen der Grund- und Werkrealschule durchgeführt wurde. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Bürgermeister Thomas Schäuble und Schulleiterin Ulli Stoll. „Ich freue mich über das Engagement aller Beteiligten, insbesondere der zahlreichen Unternehmen und Betriebe unserer Region, die sich an der gemeinsamen Aktion beteiligen“, so Schäuble.

Für die Schule sei es wichtig, den Übergang zum Beruf aktiv zu gestalten, bestätigte auch die Schulleiterin. Daher werde bereits im 5. und 6. Schuljahr mit der Berufsorientierung begonnen. Zu einem wichtigen Baustein sei inzwischen die Börse geworden, die einen direkten Kontakt zwischen Jugendlichen und Betrieben ermögliche. Dabei käme es häufig schon zu konkreten Ergebnissen. Schäuble dankte auch dem Team um Schulsozialarbeiter Sascha Travica für die geleistete organisatorische Vorarbeit. Dazwischen fand ein Vortrag statt: „Bewerbung, ein Hexenwerk?“ Referentin Britta Zölle von der Firma Bucher gab Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung.

Beim Rundgang fielen auch zwei Stände der Polizei auf. Volker Gleichfeld von der Bundespolizei erklärte, dass bei den Jugendlichen ein großes Interesse bestünde. „Manchmal wird unser Stand regelrecht überrannt“, sagte er. Das Problem sei, die Jugendlichen stellten sich das zu einfach vor. Die ersten Hürden müssten schon beim Einstellungstest genommen werden, schriftlich, mündlich, sportlich und ärztlich. Kriminalkommissar Matthias Lüber von der Landespolizei erklärte, dass allein in Baden-Württemberg 1400 Ausbildungsplätze im Angebot seien. Die Bewerbungsstandards seien ähnlich wie bei der Bundespolizei. Voraussetzung sei natürlich, dass man eine „saubere Weste“ mitbringe und „dass man noch nie erwischt wurde“. Auch die Gemeinde Lauchringen bietet Ausbildungsplätze und Stellen an, ebenso das DRK, die Spitäler Hochrhein, das Amtsgericht Waldshut, der Caritasverband und die Handwerkskammer Konstanz.