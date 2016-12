Tiengen/Lauchringen Gläubige feiern die Weihnachtsgottesdienste mit viel Musik

Die Weihnachtsgeschichte lebt auf vielfältige Art auf, Schauspiele und Konzerte bereichern die Gottesdienste an Weihnachten.

Gut besucht waren die Gottesdienste der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden von Tiengen und Lauchringen an den Weihnachtsfeiertagen. In den Familiengottesdiensten an Heiligabend wurde den großen und kleinen Besuchern die alte Weihnachtsgeschichte anhand von einem Schatten- und Krippenspiel zum Nachdenken gebracht.

Weihnachtliche Höhepunkte waren jeweils die musikalisch umrahmten Hochämter. In der Kirche Maria Himmelfahrt sang der Kirchenchor unter der Leitung von Rolf Mallmann festliche Chöre zur Weihnachtszeit. Das Ad-hoc-Orchester (mit Konzertmeister Fabian Kläsener) gab von Georg Friedrich Händel "Denn uns ist ein Kind geboren“ und von Johann Sebastian Bach "Gloria in excelsis Deo" zum Besten.

In Lauchringen wurde die Eucharistiefeier musikalisch vom Kirchenchor umrahmt. In der evangelischen Kirchengemeinde taufte Pfarrerin Martina Stockburger Jasmin und Jana Richter. In der Christuskirche Tiengen war die Sopranistin Sylvia Reichmann eine Bereicherung. Am Zweiten Weihnachtstag fand ein Singgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinden Tiengen und Lauchringen statt.