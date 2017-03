Lauchringen Gemeinderat legt Gebührenordnung für Parkplätze in Lauchringen fest

Gemeinderat legt Gebührenordnung für die Parkplätze in Lauchringen fest. Die Nutzung des neuen Parkhauses soll kostenpflichtig sein und der Gemeinde Einnahmen von 13 000 Euro bringen.Grundsätzlich sollen die öffentlichen Parkplätze aber weiterhin kostenlos bleiben.

Lauchringen – In Lauchringen sollen öffentliche Parkplätze grundsätzlich weiterhin kostenlos bleiben. Dieses "Pfund" wolle man nicht aus der Hand geben. So formulierte es Bürgermeister Thomas Schäuble in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Für das neue Parkhaus sollen jedoch erstmals in Lauchringen Gebühren für die Nutzung von Stellplätzen eingeführt werden. Die Nutzung des Parkhauses soll aber eine Ausnahme bleiben.

Das kommunale Gremium war sich bei der Beratung der Gebührensätze schnell einig und stimmte den von der Verwaltung kalkulierten und vorgelegten Zahlen unisono zu. Für einen fest zugewiesenen Dauerparkplatz sollen die Nutzer demnach 35 Euro monatlich zahlen. Ein Dauerparkplatz im allgemeinen öffentlichen Bereich kostet 25 Euro im Monat. Kurzzeitparker dürfen ihr Fahrzeug für zwei Stunden kostenlos abstellen, ab der dritten Stunde muss ein Euro für jede angefangene Stunde bezahlt werden.

19 feste, zugewiesene Dauerparkplätze sollen in der untersten Parkebene eingerichtet werden. Weitere Dauerparker sollen ihren Platz im allgemeinen öffentlichen Bereich finden. Dauerparker bekommen eine codierte Plastikkarte. Kurzzeitparker müssen die üblichen Karten ziehen und vor der Ausfahrt wieder entwerten. Steht das Fahrzeug länger als zwei Stunden, ist eine Gebühr fällig. "Sonst funktioniert das System nie", erklärte Schäuble. Im Parkhaus wird ein System mit Schranke eingebaut, wie man es von anderen Anlagen kennt.

117 Bewerbungen für Dauerparkplätze liegen der Gemeinde vor. Schäuble geht davon aus, dass nicht alle tatsächlich buchen. Er rechnet mit 70 Dauerparkern. Diese Plätze sind vornehmlich für die Beschäftigten der Lauchringer Firmen im Ortskern vorgesehen. Verträge mit Privatkunden sollen vorläufig nicht geschlossen werden. Die Verwaltung rechnet mit jährlichen Einnahmen von 13 000 Euro aus der Parkhausnutzung. Mit dem neuen Parkhaus soll die Parksituation im Ortskern entspannt werden. Schäuble appellierte, dass die Dauerparker ihre Plätze belegen. Sollten in der Ortsmitte weiterhin Dauerparker registriert werden, müsse man über die Einführung einer Parkscheibe als möglichen Schritt nachdenken.