Lauchringen Gemeinderat Lauchringen passt Bebauungsplan Riedpark an

Gemeinderat Lauchringen passt Bebauungsplan Riedpark an

Der Gemeinderat hat der Änderung des Bebauungsplans Riedpark zugestimmt. Warum der bereits im Januar 2016 verabschiedete Bebauungsplan geändert werden muss, erfahren Sie hier.

Lauchringen (bin) Der Lauchringer Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung geschlossen den Änderungen des am 15. Januar, 2016 beschlossenen Bebauungsplans "Riedpark" im beschleunigten Verfahren ohne die Durchführung einer Umweltprüfung zu. Der Anlass für die Änderung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften "Riedpark" sind Schwierigkeiten, die bei den Entwürfen einzelner Projekte aufgetreten sind. Auch Änderungswünsche beteiligter Architekten und Bauherren werden in den Änderungen berücksichtigt, um eine Genehmigungsfähigkeit von Projekten, abweichend von den bisherigen Festsetzungen und Regelungen des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften zu erreichen.

In seinen Ausführungen erläuterte Winfrid Arens von der mit der Planung beauftragten Lörracher Stadtbau GmbH, dass es sich bei den Änderungen um eine ganze Reihe von Lockerungen und Verbesserungen handle, ohne dass das Grundkonzept der Planung beeinträchtigt werde. So geht es beispielsweise unter anderem um die "unwesentliche Erhöhung" des Gebäudes für das Familienzentrums um einen Meter, die Zulässigkeit von Vordächern an verschiedenen Gebäuden und dergleichen mehr. Auf der Grundlage der vorgesehenen Planänderungen sollen jetzt Gespräche mit interessierten Bauherren und Bauträgern geführt und Objektplanungen erarbeitet werden.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt hatte der Gemeinderat über die Vergabe der Haustechnikplanung (Heizung, Lüftung, Sanitär) für den Neubau einer Mehrgenerationen-Wohnanlage im Baugebiet Riedpark zu entscheiden. Den Zuschlag erhielt ohne Gegenstimmen das Planungsbüro Heide aus Gottmadingen, das mit einem Honorarvorschlag in Höhe von rund 99 400 Euro das günstigste von vier Angeboten eingereicht hatte.