Lauchringen Für Kinder: Kiwanis und Gemeinde bauen Fußballplatz

An der Fabrikstraße in Lauchringen soll ein neues Kunstrasenfeld entstehen. Ein gemeinsames Projekt vom Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen und der Gemeinde Lauchringen. Bürgermeister Thomas Schäuble zeigt sich sehr zufrieden.

Viele Kinder bewegen sich zu wenig, sitzen zu lange am Computer und sitzen oft nur noch zu Hause, anstatt sich draußen auszutoben. Dies besagen Studien. Bolz- und Spielplätze verschwinden aus dem Dorfbild. Der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen will nun in Zusammenarbeit mit der Gemeinde in Lauchringen das Pilotprojekt „Bolzplatz 2.0“ realisieren und ein kleines, umzäuntes Fußballfeld auf einem Gelände hinter der Lauffenmühle, in der Nähe der Fabrikstraße bauen. Die Kosten von 50 000 Euro, ohne Geländekauf, wollen Kiwanis und Gemeinde zur Hälfte tragen. Die Gemeinde hat das Grundstück bereits gekauft und ihren Finanzierungsbeitrag im Haushalt 2017 bereitgestellt.

Mit Beifall quittierten die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung den Vortrag von Toni Elbert vom Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen und stimmten dem Projekt unisono zu. Auf einem Teil eines Ackers in der Nähe der Wutach soll ein 20 Mal 13 Meter großer Soccer-Court mit Kunstrasen, ähnlich dem Fußballfeld bei der Werkrealschule, entstehen. Das Spielfeld wird mit hohen Zäunen umgeben. Die Kosten für das Feld bezifferte Elbert mit 32 000 Euro. Weitere 18 000 Euro sind für Planung, Genehmigungsverfahren und die Tragschicht kalkuliert. Der Kiwanis-Club stemmt seinen Teil der Kosten mit Spenden und Eigenbeiträgen (Erdarbeiten und Architektenleistungen). Bis Ende Juli soll das Kleinspielfeld fertig sein. „In Lauchringen starten wir ein Pilotprojekt. Wir wollen künftig auch in anderen Gemeinden solche Projekte umsetzen“, sagte Elbert.

Mit diesem Projekt will der Kiwanis-Club die Entwicklung der Kinder und die Integration fördern. Sprachbarrieren sollen durch die Begegnung von Kindern mit unterschiedlichen ethnischen und sozialen Hintergründen abgebaut werden. Elbert: „Bewegung macht nachweislich klüger. Kinder, die sich ständig bewegen, sind weniger aggressiv, durch eine bessere Koordination passieren weniger Unfälle. Bewegung fördert die Entwicklung der Persönlichkeit. Bewegte Kinder sind körperlich und geistig fit.“

Es soll ein Ort der Begegnung und des Spiels entstehen. Schon lange habe sich Kiwanis mit dem Gedanken beschäftigt, in Lauchringen ein Projekt zu starten. Die Idee des Projekts „Bolzplatz 2.0“ sei bei einer Fifa-Veranstaltung entstanden. Auch die Gemeinde Lauchringen trage sich laut Bürgermeister Thomas Schäuble schon lange mit dem Gedanken, im Bereich der Fabrikstraße etwas zu tun. Jugendliche wünschten sich bei einer Befragung, bessere Spielmöglichkeiten. Schäuble: „Vielleicht hat es die Initialzündung von Kiwanis gebraucht.“

Kiwanis ist eine weltweite Organisation, die sich für das Wohl von Kindern und der Gemeinschaft einsetzt. Weltweit engagieren sich 600 000, in Deutschland rund 3000 Freiwillige in der Organisation. Der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen mit seinen 38 Mitgliedern kümmert sich im Wesentlichen um Kinder in der Region und deren Bedürfnisse. Weitere Infos: www.kiwanis-wt.de