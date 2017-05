Lauchringen Feuerwehr Lauchringen lädt am Sonntag zum Tag der offenen Tür

Das Gerätehaus im Oberlauchringer Gewerbegebiet Wiggenberg öffnet seine Pforten um 10.30 Uhr, dann gibt es unter anderem eine Ausstellung, die alle aktuellen Einsatzfahrzeuge präsentiert. Das Programm für Kinder bietet eine Hüpfburg und Schminken.

Lauchringen – Die Feuerwehr Lauchringen präsentiert sich mit einem „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 21. Mai. Das Rahmenprogramm umfasst diverse Aktionen und Attraktionen für Jung und Alt.

Die Pforten beim Gerätehaus Lauchringen im Oberlauchringer Gewerbegebiet Wiggenberg werden um 10.30 Uhr geöffnet. Gegen 11 Uhr spielt der MV Oberlauchringen zu einem Frühschoppenkonzert auf. In eine Ausstellung werden alle aktuellen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Lauchringen, Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks, das Hubrettungsfahrzeug der Betriebsfeuerwehr des Schweizer Kernkraftwerks Leibstadt sowie die Einsatzfahrzeuge des DRK Ortsverein Lauchringen vorgestellt.

Vorgesehen ist wieder ein Intermezzo mit einem Rettungshubschrauber der TCS-Ambulance aus dem schweizerischen Birrfeld. „Hierzu fehlt uns allerdings“, so Lauchringens Feuerwehrkommandant Bernhard Loll bei den Planungsvorbereitungen, „noch eine endgültige Zusage.“ Natürlich kommen die Fahrzeuge auch bei diversen Schauübungen zum Einsatz. Auch für die kleinen Gäste wird es ein Angebot geben – etwa eine Hüpfburg, sowie die Möglichkeit, sich Schminken zu lassen. Den ganzen Tag über gibt es auch ein breites Angebot an Speisen und Getränken. Auch eine Tombola, betreut von der Jugendfeuerwehr Lauchringen, steht auf dem Programm. Kommandant Bernhard Loll: „Wir möchten der Bevölkerung und allen an der Arbeit der Feuerwehr Interessierten wieder einmal die Gelegenheit bieten zu sehen, was die Feuerwehr rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr alles zu leisten vermag.“

Programm

„Tag der offenen Tür“ der Feuerwehr Lauchringen am Sonntag, 21. Mai. 10.30 Uhr: Beginn; 11 Uhr: Frühschoppenkonzert (Musikverein Oberlauchringen); Schauübungen: Jugendfeuerwehr Lauchringen, aktive Wehr Lauchringen, DRK Lauchringen; Ausstellung von Fahrzeugen: Feuerwehr Lauchringen, Betriebsfeuerwehr KKL Leibstadt, THW Waldshut-Tiengen, DRK Lauchringen, Rettungsdienst, TCS-Hubschrauber-Ambulance (geplant); Kinderschminken, Hüpfburg, Tombola.www.feuerwehr-lauchringen.dewww.jugendfeuerwehr-lauchringen.de