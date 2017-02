Lauchringen Fasnacht in Lauchringen: Der Räbenkeller ist bei den beiden Bunten Abenden der Narrenzunft Räbenheim im Stimmungshoch

Fasnacht in Lauchringen: Der Räbenkeller ist bei den beiden Bunten Abenden der Narrenzunft Räbenheim im Stimmungshoch

Die Akteure der Narrenzunft Räbenheim sorgen für tosende Begeisterung bei den Bunten Abenden. Sie bieten ein abwechslungsreiches Programm mit viel Humor.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ausgelassene Stimmung bei Akteuren und Publikum, ein an beiden Abenden ausverkaufter Räbenkeller mit je rund 400 Besuchern und ein abwechslungsreiches Programm mit viel Witz kennzeichneten die Bunten Abende der Narrenzunft Räbenheim. Die Akteure aus der Narrenzunft zündeten in dem seit 40 Jahren bestehenden Räbenkeller (närrisch dekorativer Innenausbau der Gemeindehalle) ein wahres Feuerwerk an glanzvollen Tanzvorführungen, lustigen Sketchen und Gesangsauftritten, das das Publikum immer wieder zu wahren Begeisterungsstürmen verleitete.

Mit schwungvoller Begleitung des närrischen Musikvereins Oberlauchringen unter der Federführung von Jürgen Röhrig eröffneten die Rote Garde, die Grüne Garde sowie die Minigarde mit 54 Mädchen das Programm. Nach der Begrüßung durch Narrenpräsident Tobias der Erste vom Weißen Grund und Räbenkönigin Verena die Erste vom Seligen Bach ging es, von Vizenarrenpräsident Hermann Pfau mit zahlreichen Witzen humorvoll moderiert, Schlag auf Schlag.

Ein Tanz der drei Garden, ein Sologesang des Moderators auf die Fasnacht, Landwirt Andreas Schäfer mit den gekonnt gesetzten Pointen in seiner Büttenrede („Ich wollt' ja eigentlich von etwas ganz anderem erzählen.“), die peruanischen Gäste mit ihrem Tanz, die Jugend der Räbenheimer als Sämänner mit ihrem turbulenten Filmdreh „Schneewittchen einmal anders“ heizten die Stimmung kräftig an. Ebenso der herzerfrischende Afrikatanz der Minigarde mit der Grünen Garde, insgesamt 24 Mädchen, Hendrik Futterer und Michael Grimm mit einer Pantomimen-Show und die aktiven Damen mit Gesang und Show, begleitet von Claudia Stockmann am Klavier.

Nach der Pause begeisterten Klaus Pfau als „Kopfdoktor“ („Sehr interessant“) und Patient Heiko Probst mit Sketch und Gesang, die Rote und Grüne Garde mit rassigen Tänzen, die Räbenwieber im Kino, Ingried Nowak als „Alte Jungfer“ sowie Tanja Steinecker und Manuel Spitznagel als „Gartenzwerge auf dem Lindenplatz“. Beim abschließenden Tanz des Elferrats, anmutig als Stewardessen verkleidet, kochte die Stimmung geradezu. Mit ihren meist professionellen Auftritten, vielen fantasievollen Kostümen, vielfach wechselnden Kulissen, pfiffigen Ideen sowie viel Musik präsentierten die 110 Akteure der Räbenheimer Narrenzunft einmal mehr zwei grandiose rund vierstündige Bunte Abende, die noch lange nachklingen werden.

Bildergalerie im Internet: