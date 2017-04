Lauchringen Fahndung nach Autoknacker: Die Polizei verstärkt nach den Autoaufbrüchen in Lauchringen die Ermittlungsmaßnahmen

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat verstärkte Ermittlungen im Fall einer Autoknacker-Serie angekündigt, von der Lauchringen und Tiengen betroffen sind. Seit Dezember wurden laut Polizeiangaben insgesamt 20 Fälle registriert. Was die Ermittler nun tun wollen.

Die Serie von Autoaufbrüchen in Lauchringen reißt nicht ab. Allein in dieser Woche schlug der unbekannte Täter zwei Mal zu. In der Nacht auf Dienstag wurde die Scheibe eines in der Äulebodenstraße geparkten Autos zerstört, in der Nacht auf Mittwoch folgte ein weiterer Fall in der Hauptstraße. Damit wurden in den vergangenen Wochen bereits zwölf Autoaufbrüche in Lauchringen und seit Dezember in Lauchringen und Tiengen laut Auskunft der Polizei bereits 20 Aufbrüche gemeldet.

Die Polizei hat nun bekannt gegeben, dass Beamte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen sich verstärkt um die Aufklärung der Taten kümmern werden. Dies beinhaltet unter anderem interne Abläufe. Die Bearbeitung der Fälle soll zusammengeführt und immer von den selben Beamten übernommen werden. Walter Roth, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Freiburg, erklärt zudem: „Es wird auch verstärkt Streifenfahrten geben, sowohl zivil als auch uniformiert.“ Da die Tatzeiten eingegrenzt werden konnten, die Fälle ereigneten sich bislang meist zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden, würden auch die Nachtdienste verstärkt werden.

Von dem Täter fehlt bislang auch weiter jede Spur. „Es gibt keinen Zeugen, der Beobachtungen gemacht oder zum Beispiel Personen weglaufen gesehen hat“, sagt Walter Roth. Die Taten selbst ergeben bislang keinen konkreten Verdacht, ob nur eine oder vielleicht mehrere Personen beteiligt seien. Dass es für die Vorfälle in den Nachtstunden keine Zeugen gibt, ist laut Roth nicht ungewöhnlich. „Die Scheibe eines Autos einzuschlagen, macht weniger Krach als man erwarten würde“, erklärt er.

Zudem würden die Täter auch darauf achten, dass niemand in der Nähe sei. Noch völlig unklar sei außerdem, wo in den jeweiligen Fällen die Steine herkamen und ob der Täter diese mitbrachte oder vor Ort fand. Soweit vorhanden, sind die zurückgelassenen Steine als Beweismittel gesichert. Aus ermittlungstaktischen Gründen gibt die Polizei zu den Tatwerkzeugen keine weiteren Auskünfte.

Wie lang es in den jeweiligen Fällen dauert, die Scheibe einzuschlagen und an Wertsachen im Auto zu gelangen, ist nach Aussage des Polizisten unterschiedlich. „Es kommt auf das Auto und den Stein an, wie lange es dauert“, sagt Roth. Bei einem Fall in der Lauchringer Hans-Thoma-Straße hielt die Scheibe dem Einbruchversuch sogar Stand. Hier hinterließ der Täter durch seine Steinwürfe allerdings einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Die Polizei weist im Zusammenhang der Aufbrüche erneut darauf hin, keine Wertgegenstände sichtbar in den Fahrzeugen zurückzulassen. Im jüngsten Fall entwendete der Täter eine Marken-Daunenjacke im Wert von etwa 1200 Euro. Bei den Fällen zuvor gehörten meist Geldbeutel, Bargeld und Dokumente zur Beute.

Hinweise

Die Polizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen möglichst unverzüglich zu melden. Zeugen können sich mit Hinweisen telefonisch, Telefonnummer 07751/831 60, an das Polizeirevier Waldshut-Tiengen wenden.