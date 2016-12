Lauchringen Etwas Besonderes zum Weihnachtskonzert

Blasorchester interpretiert musikalisch sechs Bilder zum Thema Wasser. Auftritt am 25. Dezember in der Herz-Jesu Kirche.

Lauchringen (hsc) Erneut hat sich das Blasorchester Unterlauchringen für das diesjährige Weihnachtskonzert etwas Besonderes einfallen lassen. Wie vor zwei Jahren erstmals praktiziert, werden im Rahmen des Konzertes am ersten Weihnachtsfeiertag im katholischen Pfarrsaal bereits ab 18.30 Uhr zwölf Bilder zum Thema Wasser ausgestellt. Sechs Bilder von dieser Ausstellung werden anschließend ab 19.15 Uhr im Rahmen des Weihnachtskonzertes des Blasorchesters Unterlauchringen in der Herz Jesu Kirche nebenan unter der Regie von Valentin Helling vertont. Mit sechs überwiegend als Originalkompositionen für Blasorchester ausgewählten Musikstücken zeitgenössischer Komponisten wird das Blasorchester die von einer Jury ausgesuchten Bilder interpretieren. Über 100 Einsendungen hatte der Aufruf des Blasorchesters an interessierte Fotografen ergeben. Aus diesen zahlreichen Einsendungen hat eine Jury einmal die sechs Bilder für die Konzertinterpretation und insgesamt die zwölf sehenswertesten Bilder für die Ausstellung im Pfarrsaal ausgewählt. Im Rahmen des Konzertes werden auch das Stück "Blue Hole" des österreichischen Komponisten Thomas Asanger, oder "The Perfect Storm" des im Jahre 2015 im Alter von 62 Jahren verstorbenen amerikanischen Filmkomponisten James Horner zu hören sein.

Mit zwei Stücken von Steven Reineke, zeitgenössischer amerikanischer Komponist mit Schwerpunkt Programmmusik für Sinfonie- oder Blasorchester ("Into The Raging River" und "River Of Life"), wird das Blasorchester Unterlauchringen sein Können unter Beweis stellen. Schließlich werden noch "Gabriels Oboe" des italienischen Komponisten Ennio Morricone (über 500 Filmkompositionen) und am Ende "Rhine River Impressions" von Mario Bürki, Schweizer Komponist für Blasorchester, zu hören sein. Alles in allem verspricht das diesjährige Weihnachtskonzert mit dem Thema "Wasser" wieder ein interessantes musikalisches und sehenswertes Erlebnis zu werden.

Als Erinnerung sowie als bildhafte Illustration können die zwölf ausgesuchten Bilder sowohl im Rahmen der anschließenden Auktion einzeln, wie auch zusammen als Kalender erworben werden. Der Erlös wird für die Jugendarbeit im Orchester verwendet.