Lauchringen Eröffnung der Tagesklinik: Fortschritt für junge Patienten

Nach zehn Jahren gibt es im Kreis wieder Kinder- und Jugendpsychiatrie. Gemeinde stellt Räume für Tagesklinik zur Verfügung. Lörracher St. Elisabethen-Krankenhaus als Träger der Einrichtung.

Lauchringen – Im neuen Lauchringer Ärztehaus 2, das teilweise schon fertiggestellt ist, gibt es seit dem 1. Januar offiziell eine Tagesklinik für psychisch erkrankte Kinder. Zudem befindet sich dort auch eine psychiatrische Institutambulanz und eine Privatambulanz, die von Clemens Keutler, leitender Arzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychiatrie des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin im St. Elisabethen-Krankenhaus Lörrach, betrieben wird. Die Tagesklinik hat Platz für zwölf Kinder und Jugendliche. Schon jetzt werden dort sechs Patienten betreut. Auch wenn auf der Warteliste bereits weit vor Eröffnung der Klinik rund 15 Kinder und Jugendliche standen, will das St. Elisabethen-Krankenhaus als betrieblicher Träger der Einrichtung bis zu Vollauslastung warten, bis sich das Personal aufeinander abgestimmt hat. Clemens Keutler: "Um einen strukturierten Tagesablauf zu erzielen, unterstützen mehrere Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugendpsychatrie Lörrach die Lauchringer Einrichtung. Bis alles reibungslos klappt und genügend Personal eingestellt ist, werden wir maximal acht Patienten aufnehmen können."

Ziel der Tagesklinik in Lauchringen ist eine wohnortnahe Versorgung, sagte Clemens Keutler bei einer Begehung der Einrichtung mit Landrat Martin Kistler, Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble, Sabine Schimkat, Sozialderzernentin des Landkreis Waldshut, Helmut Schillinger, Geschäftsführer des St. Elisabethen-Krankenhauses Lörrach und Heike Roese-Koerner, Verwaltungsleiterin des St. Elisabethen-Krankenhauses. Bisher gab es im Landkreis Waldshut seit zehn Jahren keinen einzigen niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater. "Die Familien mussten mit ihren Kindern teilweise 1,5 Stunden für eine Sitzung nach Lörrach fahren. Diese Verhältnisse waren unzumutbar", so Keutler. Rund 30 Prozent der Patienten in Lörrach kämen aus dem Kreis Waldshut. "Jetzt entfällt der lange Anfahrtsweg und die Kinder können vor Ort betreut werden", so Keutler.

Helmut Schillinger: "Wir sind froh, dass sich die Gemeinde Lauchringen als Investitionsträger zur Verfügung gestellt hat. Die Zusammenarbeit verlief bisher sehr gut." Das bestätigt auch Bürgermeister Thomas Schäuble. "Ich suche immer Partner, die nach vorne denken." Weiter: "Zwar ist die Einrichtung eher eine Nische, aber ich bin ein Freund der Prävention. Einen großen Dank richte ich auch an unseren CDU-Landtagsabgeordneten Felix Schreiner, der sich bei Katrin Altpeter (SPD, Ex-Landesministerin für Arbeit und Soziales) sehr für den Standort Lauchringen stark gemacht hat. " Helmut Schillinger: "Als 2014 endlich die Genehmigung des Sozialministeriums kam, wurde die bauliche Realisierung mit dem Architekturbüro Harald Jäger schnell umgesetzt."

Im Unterschied zu einem stationären Aufenthalt in einer Klinik würden die Kinder bei einer Tagesklinik nicht aus ihren Familien herausgerissen und können ihre Schule weiter besuchen, erklärt Keutler. "Zudem kann das Personal regelmäßig Kontakt zu den Eltern aufnehmen und Rücksprache halten." Dasselbe gilt für die Schule. Keutler: "Die Patienten, die ambulant in Lörrach behandelt wurden, freuen sich jetzt, dass es vor Ort die Möglichkeit dafür gibt." Landrat Martin Kistler: "2017 hat mit der Eröffnung der Tagesklinik gut begonnen, denn die Versorgungslücke konnte nach Jahren geschlossen werden." Bürgermeister Schäuble: "Ich bin froh, dass der Kreis mit im Boot ist."

Die neue Tagesklinik in Lauchringen