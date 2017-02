Lauchringen Ein Neunfamilienhaus vollständig aus Holz entsteht derzeit im Riedpark in Lauchringen

Ein Neunfamilienhaus vollständig aus Holz entsteht derzeit im Riedpark in Lauchringen

EIn bisher einzigartiges Wohnprojekt wird derzeit auf dem Areal Riedpark verwirklicht. Ein Neunfamilienhaus mit Eigentumswohnungen nach den Richtlinien des Klimaholzhauses der Firma Lignotrend entsteht. In vier Jahren soll Gebiet vollständig bebaut sein.

Die Bebauung des Areals Riedpark zwischen dem Gewerbegebiet im Ried und dem Adenauerring in Lauchringen schreitet zügig voran. Die ersten Häuser sind bereits aus dem Boden geschossen. Jetzt soll ein neues, bisher einzigartiges Wohnprojekt verwirklicht werden. Im Neubaugebiet entsteht das erste viergeschossige Gebäude im Landkreis Waldshut, das komplett, mit Treppenhaus und Aufzugschacht, als Holzbau konzipiert worden ist. Mit dem Spatenstich gaben Bauherren und beteiligte Unternehmer den Startschuss.

Im Haus entstehen neun Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern mit Wohnflächen von 55 bis 129 Quadratmetern. Das Gebäude wird nach den Richtlinien des Klimaholzhauses der Firma Lignotrend aus Weilheim gebaut. Einige Fachplaner sind mit der Umsetzung des Projekts beschäftigt: Vom Architekten über Statiker und Bauunternehmern bis zu den Brandschutzexperten. Vermarktet wird das Objekt von der Küssaberger Firma Rheintal Immobilien.

"Wir haben alles überlegt, gut geplant. Alles ist geklärt. So können wir loslegen", sagte der Lauchringer Architekt Jörg Kaiser. Mit dem Aushub ist begonnen worden. In vier Wochen soll der Hausbau in Angriff genommen werden. Kaiser: "Im Mai wollen wir aufrichten." Der Bau des Holzhauses geht schnell. Bertram Keßler von der Firma Lignotrend sprach von einer guten Woche. Danach folgt der Innenausbau.

Kaiser erklärte: Man stehe am Anfang einer Zeit, in der verdichteter Wohnbau realisiert werde. Nach einem solchen Rezept wolle man das Haus bauen. Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble sprach von einer guten Lösung. Indes laufen die Planungen für die weitere Bebauung des Riedparks. Schäuble rechnet damit, dass es noch vier Jahre dauere, bis das Neubaugebiet vollständig bebaut ist.