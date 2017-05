Lauchringen Die katholische Frauengemeinschaft Lauchringen beteiligt sich stets aktiv bei Aktionen in der Gemeinde

Wahlen und Ehrungen standen bei der katholischen Frauengemeinschaft Herz Jesu im Mittelpunkt der Hauptversammlung.

Mit einem von Pfarrer Ulrich Sickinger zelebrierten Gottesdienst, der von Hildegard von Roth mit der Panflöte musikalisch mitgestaltet wurde, begann die Hauptversammlung der katholischen Frauengemeinschaft Herz Jesu. Der Präses der Gemeinschaft, Pfarrer Ulrich Sickinger, bedankte sich für das große Engagement der Gemeinschaft in der Kirchengemeinde und sagte: "Was wären wir in der Kirche ohne die Frauen?" Er gab bekannt, dass im kommenden Jahr am 6. Mai der Festgottesdienst für das 100-jährige Bestehen der Frauengemeinschaft stattfinden wird.

Schriftführerin Hildegard von Roth berichtete von den Aktivitäten der Gemeinschaft im zurückliegenden Jahr. Die Mitwirkung bei verschiedenen kirchlichen Anlässen, die Mitarbeit beim Pfarrfest, beim Suppensonntag und beim ökumenischen Frauenfrühstück, die Teilnahme an Dekanatstagen, die Fasnacht und vor allem der jährliche Adventmarkt kennzeichneten das umfassende Jahresprogramm. Außerdem wurden im Auftrag der Pfarrgemeinde 115 Geburtstagsbesuche gemacht und Geschenke überreicht.

Kassiererin Sonja Schulz berichtete von einer ausgeglichenen Kassenlage und bezifferte das gesamte Spendenaufkommen der Gemeinschaft mit 2250 Euro. Spenden gingen unter anderem an die Kinderkrebsklinik Freiburg, an das Kinderhospital Bethlehem und an "Mütter in Not". Die Kassenprüfung bestätigte der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung. Bei der Neuwahl wurden die Vorstandsmitglieder bestätigt: Johanna Würth (Vorsitzende), Sonja Schulz (Kassiererin), Hildegard von Roth (Schriftführerin) sowie Silvia Bucher, Veronika Bergdorf und Frieda Schmidle als Beisitzerinnen. Gertrud Buckel wurde nach mehr als 22-jähriger Tätigkeit als Beisitzerin aus dem Vorstand verabschiedet.