Lauchringen Die VHS Lauchringen bietet ein vielseitiges Kursprogramm an

Das Bildungsangebot der Gemeinde Lauchringen in Form von VHS-Kursen ist nach wie vor äußerst beliebt. Deutlich mehr Unterrichtseinheiten sind in diesem Jahr im Angebot.

Mit einem vielseitigen und interessanten Kursprogramm beginnt auch in diesem Jahr nach den Sommerferien das neue Kursjahr der Volkshochschule der Gemeinde. Die Resonanz auf die einzelnen Kurse zeigt, dass das Bildungsangebot nach wie vor äußerst beliebt ist. Mit 650 Teilnehmern haben im vergangenen Kursjahr zwar geringfügig weniger Interessenten an den Kursen teilgenommen, dafür wurden aber mit 1060 deutlich mehr Unterrichtseinheiten angeboten. Auch die Anzahl der angebotenen Kurse konnte von durchschnittlich 60 auf 73 gesteigert werden, was in erster Linie auf die neu hinzugekommenen Veeh-Harfen-Kurse zurückzuführen ist.

Wie jedes Jahr gibt es unter den Kursen einige Renner sowie Kurse, die sich erst nach und nach füllen. So sind dieses Jahr die Jazz-Dance-Kurse für jugendliche Anfänger und Fortgeschrittene sowie für erwachsene Fortgeschrittene begehrt. In Zusammenarbeit mit der Tanzschule Tibelius gibt es in den unterschiedlichsten Sparten Tanzkurse für Kinder und Jugendliche. Aus dem Bereich Gesundheit sind die Kurse für Rückengymnastik in diesem Kalenderjahr schon voll belegt. Freie Plätze gibt es aber noch bei den Kursen drei und vier im neuen Kalenderjahr.

Bei den traditionellen Yogakursen sind ebenfalls noch Plätze frei. „Die neu in das Programm aufgenommenen Tanzkurse für Zumba und Step & Tone sind sehr begehrt und bereits ausgebucht“, erklärt Veronika Restle, seit diesem Jahr bei der Gemeinde zuständig für die Volkshochschule. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch nach wie vor die verschiedenen Töpferkurse (Ton-Kreativ-Workshops) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die auch schon stark belegt sind. Freie Plätze gibt es vor allem noch bei den Sprachkursen sowie bei den Acrylmalkursen für Anfänger und Fortgeschrittene. Hier werden auch im neuen Kalenderjahr noch weitere Kurse angeboten.

Bei den Sprachkursen werden in Französisch ein Kurs der Mittelstufe 2 sowie ein Kurs als Konversation mit jeweils zehn Zeitstunden veranstaltet. Ein spezieller Kurs in Englisch für Senioren sowie in Italienisch für Anfänger mit Vorkenntnissen und für reine Anfänger als Schritt-für-Schritt-Heranführung an die Sprache runden das Sprachenprogramm ab. Im Bereich Holzbearbeitung gibt es jahreszeitlich orientiert, einen Einzelkurs für die Herstellung von Krippen und Krippenfiguren sowie je einen Kinderbastelkurs (ab sieben Jahren) für Ostern und für Kinder ab fünf Jahren einen Kurs zum Thema Muttertag und Sommer. Im Bereich Musizieren findet man drei Veeh-Harfen-Kurse sowie einen neuen Kurs zur Technik des Veeh-Harfen-Spiels im Programm. Ein Koch-/Backkurs im neuen Kalenderjahr (Termin steht noch nicht fest) sowie ein Vortrag am 8. November zu den Herzwochen komplettieren das Bildungsangebot.

Neue Kurse