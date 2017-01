Oberlauchringen Die Siedlerfrauen Oberlauchringen helfen mit einem Bastelprojekt Demenzkranken

Die Siedlerfrauen Oberlauchringen übergeben therapeutische Beschäftigungsspielzeuge für Demenzkranke an soziale Einrichtungen in der Umgebung.

Ein neues soziales Projekt gibt es bei den Frauen der Siedlergemeinschaft Oberlauchringen (im Verband Wohneigentum): An mehreren Abenden wurden gemeinsam Nesteldecken für Demenzkranke und Hüllen für Luftballonbälle genäht. Nesteldecken sind gedacht für an Demenz erkrankte Personen, die häufig motorisch sehr unruhig sind. Sie suchen oft mit den Händen nach Dingen, an denen sie herumnesteln können. Die Decken sind mit abwechslungsreichen Fühl-Elementen, Farben und unterschiedlichen Stoffstrukturen genäht. Die eingenähten Fühl-Elemente, Stoffbilder, Knöpfe und Ähnliches bieten Abwechslung und wecken Erinnerungen. Dies schreiben die Siedlerfrauen in einer Pressemitteilung.

Als Aktivitätenspielzeug eignen sich laut Mitteilung die genähten bunten Luftballonhüllen. Wenn der aufgepustete Luftballon in der genähten Hülle steckt, ist er wie ein Ball – nur viel leichter. Diese Bälle sind für kleine Kinder genauso wie für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen geeignet. An manchen Bällen wurden zusätzlich Schlaufen angenäht, damit diese besser gehalten werden können.

Die Nesteldecken und Bälle wurden von den Projektteilnehmerinnen an soziale Einrichtungen in der Umgebung – Pflegeheime, Tagesstätte, Wutachschule und das Familienzentrum – übergeben. Die Beschenkten haben sich sehr über die Weihnachtsüberraschung gefreut, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.