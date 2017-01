Lauchringen Die Lauchringer Geschäftswelt erhält ein Lob für ihre gute Entwicklung

Marketing-Experte Rüdiger Jung spricht beim Neujahrsempfang des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises. Lauchringen sei demnach ländlich und doch urban.

„Eigentlich kommen wir recht gut weg“, lautete das Fazit des Hauptredners beim neunten Neujahrsempfang des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises im Modehaus Banholzer. Rüdiger Jung, Geschäftsführer der Lehranstalt des Deutschen Textileinzelhandels in Nagold, einer Fachakademie für Textil und Schuhe, richtete seinen Vortrag an die etwa 100 anwesenden Lauchringer Gewerbetreibenden. Der Dozent und Experte für Marketing bescheinigte der Wirtschaft – und besonders der Textilwirtschaft mit zwei Prozent Wachstum – „trotz Trump und Brexit“ eine gute Entwicklung.

Er lobte die Entwicklung Lauchringens als „ländlich und trotzdem urban“, wo man sich Hand in Hand mit der Lokalpolitik traue, sich weiterzuentwickeln. Das sei auch notwendig, denn gleichzeitig verändere sich der Markt und das Einkaufsverhalten der Menschen. So müsse man sich angesichts extrem günstiger Produkte aus Asien entsprechend anpassen. Der Kunde wisse heutzutage ganz genau, was er wolle und so sei mehr denn je das individuelle Einkaufserlebnis gefragt. Sein Appell: „Liebe Einzelhändler, engagieren Sie sich in der Politik, rücken Sie sich in den Vordergrund und erzählen Sie Geschichten über Ihren Laden.“

Bürgermeister Thomas Schäuble bestätigte: „Wir müssen auf dem Land städtischer werden.“ Er verwies unter anderem auf das kreisweit gefragte Ärztehaus. Die positive Entwicklung der Gemeinde gehe aber auch mit einer zunehmenden Parkplatznot einher. Im Februar beginnt laut Schäuble aber der Bau des Parkhauses bei der katholischen Kirche. Gleichzeitig sollen im neuen Wohn- und Gewerbegebiet Riedpark 220 neue Wohnungen und eine neue Handelsfläche entstehen. Die bisherigen und die neuen Handelsflächen sollen später „mit gesundem Selbstbewusstsein“ in Form der von Schäuble geprägten „Lauchringer Meile“ miteinander verbunden werden. Die „Marke Lauchringen“ solle gemeinsam verwaltet werden. „Nutzen Sie die Chance“, appellierte der Bürgermeister an die Investitionsfreude der Unternehmer an dem neuen Standort, „ich möchte Ihr Partner sein.“

Dorothea Schreiner, Vorsitzende und Gründungsmitglied des vor 20 Jahren ins Leben gerufenen Lauchringer Handels- und Gewerbekreises, dankte den Rednern, den Gastgebern Nina Wahl und Derk Ischen, die das Modehaus Banholzer vergangenes Jahr übernommen haben, sowie dem aus Lauchringen stammenden Landtagsabgeordneten Felix Schreiner (CDU). Der Handels- und Gewerbekreis wird am 14. Juli wieder eine Nacht der Kulturen sowie am 23. Juni abermals die Lauchringer Triathlon-Nacht ausrichten. Der Abend klang mit einer geselligen Runde bei Wein und Häppchen aus.