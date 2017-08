Lauchringen Die Freudekids singen in Lauchringen Lieder aus ndem integrativem Theaterstück Fremde Begegnung

Vertreter von Gemeindeverwaltung und Familienzentrum Hochrhein hören einen Auszug aus dem integrativen Theaterstück „Fremde Begegnung“, das im September Premiere feiert.

Die Freudekids aus Ühlingen-Birkendorf gaben vor dem Lauchringer Freibad drei Lieder vor Vertretern der Gemeindeverwaltung zum Besten. Die Lieder „Was würdest du tun“, das arabische „Tic Tic Tic“, und „Seite an Seite“, sind Teil des integrativen Theaterstücks „Fremde Begegnung“, das bereits jetzt über die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf hinaus für Aufsehen sorgt. Das Stück, geschrieben von der Kinderbuchautorin Erika Buhr, handelt von syrischen Kindern, ihrer Flucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland, ihrem Leben in Deutschland und von Vorurteilen, aber auch von Akzeptanz und Integration.

Es richtet sich bewusst nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern besonders auch an Erwachsene. „Kinder öffnen sich Unbekanntem gegenüber schnell. Bei Erwachsenen braucht es da schon deutlich mehr Aufwand“, sagt die Regisseurin und Vorsitzende des Theatervereins Zeitschleuse, Corinna Vogt. Zwei Flüchtlingskinder spielen ebenfalls in dem Stück mit. Auf der Bühne geben sie ihre persönlichen Erfahrungen wider. Die Uraufführung ist für den 24. September in Riedern am Wald geplant. Doch bereits jetzt wurden die Freudekids in verschiedene weitere Gemeinden eingeladen, so auch nach Lauchringen.

Mit der Gesangseinlage wurde nun die Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Hochrhein zelebriert. Sobald dessen neues Abenteuerland kommendes Jahr fertiggestellt ist, werden die Freudekids dort auftreten. Ein Probewochenende mit Übernachtung in der Scheune ist ebenfalls geplant. Zu der Gesangseinlage waren Bürgermeisterstellvertreter Herrmann Pfau sowie Ulla Hahn und Andres Schumpp vom Familienzentrum Hochrhein gekommen. Ebenfalls dabei waren Landtagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU) als Pate des Abenteuerlands sowie Thomas Fechtig, ehemaliger Bürgermeister von Ühlingen-Birkendorf und Initiator.