Lauchringen Die Firma Simmler erhält zu ihrem 85-jährigen Bestehen Lob von mehreren Seiten

Der Konfitüren-Hersteller Simmler feiert zum 85-jährigen Bestehen einen Tag der Nachhaltigkeit. Die Referenten sprechen über die Folgen des Klimawandels.

Das Lauchringer Familienunternehmen Simmler feierte sein 85. Betriebsjahr sowie die Einweihung der neuen Dampferzeugungsanlage mit einem Tag der Nachhaltigkeit. Der Einladung des Produzenten von Fruchtaufstrichen und Konfitüren waren rund 120 Gäste gefolgt. Vorträge hielten Geschäftsführer Norbert Münch, die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) sowie Sebastian Sladek von den Elektrizitätswerken Schönau. Erst vor Kurzem war Simmler das Label "Solar Food" für die CO2-neutrale Produktion von Lebensmitteln verliehen worden.

Rita Schwarzelühr-Sutter sprach über den "Klimaschutzplan 2050". Sie lobte die von Simmler gezeigte Verantwortung in den Nachhaltigkeitsbereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Das Unternehmen verarbeitet regionale und seltene Fruchtsorten und trage auch mit den natürlichen Wiesen in den Plantagen und der Nutzung regenerativer Energieträger zum ökologischen Gleichgewicht bei. "Aber nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen, wird es gelingen, die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen", sagte Schwarzelühr-Sutter.

Den Gaul von der anderen Seite aufzäumen wollte nach eigenen Worten Sebastian Sladek, Geschäftsführer der Elektrizitätswerke Schönau, die aus einer Anti-AKW-Bewegung hervorgegangen sind und auf Ökostrom setzen. "Es läuft nicht gut", sagte er in Bezug auf den Klimawandel und die Energiewende. Seiner Meinung nach würden die Entlastungen der Großverbraucher von der EEG-Umlage und Netzentgelten dazu beitragen, dass sich in Deutschland energieintensive Unternehmen ansiedelten. Die Kosten dafür müssten mittelständische Unternehmen wie Simmler bezahlen. "Meiner Meinung nach werden wir die 40 Prozent nicht schaffen", sagte er, bezugnehmend auf das Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, bis 2025 den Anteil ebendieser an der Stromversorgung auf mindestens 40 Prozent zu erhöhen.

Er betonte die große Bedeutung davon, "den Bürger bei der Stange zu halten". Sein Fazit: "Wir können nicht auf die Politik warten und brauchen engagierte Firmen wie Simmler, die vorangehen." Norbert Münch betonte abschließend Ergebnisse von Untersuchungen der Gesellschaft für Konsumforschung: "Es gibt einen wachsenden Markt für nachhaltige produzierte Produkte, vor allem Frühstücksprodukte." Das nächste Projekt, das das Unternehmen in Angriff nehmen will, ist eine Nahwärme-Anlage. "Wir als Lebensmittelhersteller müssen vorangehen und zeigen, dass nachhaltiges Handeln funktioniert", so Münch.

Das Unternehmen

Das Unternehmen Simmler in Oberlauchringen wurde 1932 von Franz Simmler gegründet. Heute hat es rund 50 Mitarbeiter und führt mehr als 200 verschiedene Produkte. Im Dezember 2015 wurde eine neue Dampferzeugung in Betrieb genommen. Diese, angetrieben von Holz-Pellets, spart gegenüber fossilen Lösungen jährlich die gleiche Menge an CO2 ein, wie 50 durchschnittliche Baden-Württemberger im Jahr produzieren. Seit Kurzem darf das Unternehmen das "Solar-Food"-Label verwenden, da es seine Produkte komplett CO2-neutral und ausschließlich mithilfe regenerativer Energieträger produziert.