Lauchringen Der Verband Wohneigentum Unterlauchringen freut sich über ein solides Plus in der Kasse

Der Verband Wohneigentum Unterlauchringen freut sich über ein solides Plus in der Kasse

Der Verband Wohneigentum Unterlauchringen spendet an den Kindergarten. Zahlreiche Mitglieder erhalten eine Ehrung für ihre langjährige Treue.

Voll besetzt war das Vereinsheim des SC Lauchringen bei der Hauptversammlung des Verbands Wohneigentum Unterlauchringen. Dabei standen eher formelle Punkte auf der Tagesordnung, nachdem im vergangenen Jahr bereits eine neue dreiköpfige Vereinsspitze mit Martina Scheiwein, Frank Hönig und Theo Keller gewählt worden war. Im Vorstand bestätigt wurden Raimond Arnold als Kassierer und Andreas Friede als Beisitzer. Neu hinzu gewählt wurde der Beisitzer Markus Michels. Karl-Heinz Lakomek und Meinrad Schauer schieden auf eigenen Wunsch aus.

Die alten und auch neuen Kassenprüfer Walter Jäger und Alfred Marder bestätigten dem Kassierer Raimond Arnold eine einwandfreie Kassenführung, die Entlastung des Gesamtvorstandes nahm Bürgermeister Thomas Schäuble vor. Die Kasse wies zum Abschluss 2016 ein solides Plus auf, trotz zahlreicher Ausgaben. Der Erlös aus einer Herbstaktion, 500 Euro, wurde dem Kindergarten Unterlauchringen als Spende überreicht.

Es standen zahlreiche Ehrungen verdienter Mitglieder an. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Brigitte Kempa, Hans Bächle und Franz Jehle ausgezeichnet. 25 Jahre dabei sind Kurt Schmid, Dieter Gnieser, Hans-Georg Schmidle sowie Jan Illnicka. Sie erhielten neben der Ehrennadel auch ein Präsent der Gemeinschaft. Karl-Heinz Lakomek beendete nach zwölf Jahren seine Mitarbeit im Vorstand und erhielt ebenfalls ein Geschenk zum Abschied. Die Bewirtung bei den beliebten Spieleabenden im Vereinsheim wird er weiterführen.

Ulrich Albicker von der Gemeinschaft Oberlauchringen regte in seinem Grußwort gemeinsame Aktionen an. Sehr interessiert verfolgten die Teilnehmer die kommunalpolitischen Ausführungen von Bürgermeister Thomas Schäuble zu den Stichpunkten Riedpark-Überbauung, Ärztehaus-Entwicklungen und Parkhausneubau. Daneben bedankte er sich für das vielfältige Engagement der Gemeinschaft in der Kommune.