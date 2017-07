Lauchringen Der Phantastische Realismus in den Gemälden von Hans-Peter Ziegler fasziniert die Gäste

Der Phantastische Realismus in den Gemälden von Hans-Peter Ziegler fasziniert die Gäste

Die Ausstellung von Maler Hans-Peter Ziegler im Familienzentrum Hochrhein lockt interessierte Besucher zur Vernissage. Der Künstler gibt am Sonntag, 20. November, einen Malkurs.

Lauchringen (hsc) Eine überschaubare, aber dennoch erfreuliche Anzahl kunstinteressierter Besucher konnte Elisabeth Kaiser, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Familienzentrum Hochrhein (Faz), zur Vernissage der Ausstellung "Phantastischer Realismus – Bilder der besonderen Art" des Malers Hans-Peter Ziegler begrüßen. "Wir freuen uns sehr, dass Herr Ziegler bei uns angefragt hat, die Ausstellung zu veranstalten", sagte Kaiser und brachte gleichzeitig ihre Bewunderung für die Ölmalerei des Künstlers zum Ausdruck.

Sie informierte die Besucher darüber, dass der Maler nach ersten Erfahrungen in der Kindheit vor zehn Jahren begonnen hatte, zu malen. Das meiste würde er in Öl malen, aber dazu sollte der Künstler anschließend selbst Näheres erläutern. Elisabeth Kaiser machte besonders auf einen Schnupperkurs für freies intuitives Malen aufmerksam, der vom ausstellenden Maler am kommenden Sonntag angeboten wird.

Ziegler erläuterte seine Motivation für die Malerei: "Für mich bedeutet Malen Meditation und Entspannung vom Alltagsstress", verdeutlichte er. Schon als Kind habe er eine besondere Vorliebe zum Malen verspürt. Aber Beruf und Familie hatten zunächst Vorrang. Vor zehn Jahren habe er ein zweijähriges Kunststudium als Fernstudium absolviert und sich bei namhaften Malern weitergebildet.

Seine Motive seien meistens zufällig ausgewählt, oft auf Anregung von außen. Er male gerne Blumen, Personen oder Porträts, aber zum Beispiel auch Landschaften. Ziegler erläuterte anschließend in Einzelgesprächen mit den Besuchern die Techniken und sonstigen Details seiner künstlerischen Tätigkeit. Die Ausstellung ist voraussichtlich für die Dauer von sechs Wochen während der Öffnungszeiten des Faz geöffnet.

Künstler und Kurs

(58), geboren in Tiengen, wohnhaft in Ühlingen-Birkendorf, ist gelernter Wirtschaftsinformatiker und hat sich den Rat seiner Frau zum Stressabbau: "Mal doch mal wieder" zu Herzen genommen. Der Kurs "Freies intuitives Malen" findet am Sonntag, 20. November, von 10 bis 13 Uhr in den Räumen des Faz statt. Vorkenntnisse nicht erforderlich. Kosten: 5 Euro. Für 6,50 Euro gibt es ein Frühstück. Anmeldung beim Faz, Telefon 07741/967 99 23, bei Hans-Peter Ziegler, Telefon 07741/14 67 oder per E-Mail (Ziegler1805@web.de). Bei Interesse kann eine Malgruppe eingerichtet werden.

