Lauchringen Der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen setzt sich für die Attraktivität des Einkaufsorts ein

Der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen besteht nun seit 20 Jahren. Das feiert der Verein mit besonderen Aktionen, aber auch bewährte Veranstaltungen, wie der Frühlingsmarkt oder der Triathlon, sind wieder geplant.

Auf Hochtouren laufen schon seit einiger Zeit die Vorbereitungen für die alljährlichen Aktionen und Veranstaltungen des Handels- und Gewerbekreises Lauchringen (HuG), der auch in diesem Jahr die Attraktivität des Einkaufsorts hochhalten will. Schon seit einiger Zeit angelaufen sind die Vorarbeiten für die Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte, die mit dem gelungenen Neujahrsempfang im Modehaus Banholzer ihren Auftakt erfahren haben. Am 2. April findet der schon traditionelle Sonntagsverkauf in ganz Lauchringen statt, bei dem neben den zahlreich geöffneten Einzelhandelsgeschäften auch der bewährte Frühlingsmarkt mit Verkaufsständen und Unterhaltungsprogramm in der Hauptstraße durchgeführt wird.

Ein besonderer Anziehungspunkt könnte bei den geöffneten Geschäften der Steinmetzbetrieb Krügle & Höhl sein, der anlässlich seines 85-jährigen Betriebsbestehens einen "Tag der offenen Werkstatt" veranstaltet. Eine gute Möglichkeit bistet sich dadurch auch für andere Betriebe im Ortsteil Oberlauchringen, durch gezielte Angebote und Aktionen beim Sonnntagsverkauf teilzunehmen. Wie bisher ist beim Frühlingsmarkt wieder ein ansprechendes Rahmenprogramm vorgesehen, bei dem auch die vor allem bei Kindern beliebte Mini-Dampfeisenbahn auf dem Marktplatz aufgebaut sein wird. Gleichzeitig findet an diesem verkaufsoffenen Sonntag auch die seit Jahren bewährte Frühlings-Wachküssaktion statt, bei der die Besucher in den Geschäften mit einer Fotopostkarte eine süßen Frühlingsgruß erhalten.

Die nächste größere Veranstaltung ist mit dem zweiten Lauchringer Triathlon für den 23. Juni geplant. Hierfür haben sich mehr als 130 Teilnehmer gemeldet. Auch hier ist zur Abrundung der Veranstaltung im Schwimmbad ein attraktives Rahmenprogramm geplant. Nähere Informationen hierzu gibt es im Internet (www.triathlon-lauchringen.de). Bereits in der zweiten Jahreshälfte findet am 14. Juli nach zweijähriger Pause zum dritten Mal die "Nacht der Kulturen" in der Hauptstraße statt. Diese Veranstaltung ist gleichzeitig als Startaktion für das Jubiläumsjahr gedacht. Am 14. Juli wird der Handels- und Gewerbekreis 20 Jahre alt, weshalb am Montag, 17. Juli, eine Jubiläums-Hauptversammlung des Vereins geplant ist. Über die Details der "Nacht der Kulturen" wird noch separat informiert. In Anlehnung an das Jubiläum hoffen die Verantwortlichen, möglichst bis zu 20 Teilnehmer zu gewinnen, sagte die Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreises, Dorothea Schreiner.

Der Verein

Der Lauchringer Handels- und Gewerbekreis wurde am 14. Juli 1997 von Dorothea Schreiner, Ernst Jehle und Stefan Asprion gegründet. Der Verein hat derzeit 93 Mitglieder. Er vertritt die Interessen von Handwerk, Dienstleistern, Gastronomie, Industrie und Handel in Lauchringen und ist Initiator von vielen Veranstaltungen. Vorsitzende ist seit der Gründung Dorothea Schreiner, Kontakt per E-Mail (schreiner@lauchringen.com).

Informationen im Internet: