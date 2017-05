Lauchringen Der Handballclub Lauchringen benötigt mehr Trainingsmöglichkeiten

Der Handballclub Lauchringen klagt über zu wenige Hallenkapazitäten. Freude herrscht hingegen über 50 Neuanmeldungen im vergangenen Jahr.

Mit großem Interesse versammelten sich die Mitglieder des Handballclubs Lauchringen zur Hauptversammlung. Der Verein kann mit Stolz auf seine Mitgliederzahlen blicken. Mehr als 50 Neuanmeldungen sind im vergangenen Vereinsjahr hinzugekommen, inzwischen hat der HC Lauchringen 309 Aktive, die meisten sind unter 20 Jahre alt. Die Jugendabteilung dominiert, wobei mehr Jungen als Mädchen das Handballspiel attraktiv finden. Bedingt durch die Auflösung des Handballvereins Waldshut-Tiengen, haben sich einige Spieler entschieden, beim HC Lauchringen mitzumachen. Denn neben dem Bad Säckinger Club gibt es im Kreisgebiet keinen weiteren Handballverein. Dementsprechend kommen zahlreiche Mitglieder aus den Nachbarorten, hauptsächlich aus dem östlichen Landkreis. Der Vorstand wurde bei der turnusgemäßen Wahl im Amt bestätigt.

Bei 19 Heimspieltagen wurden 63 Spiele ausgetragen, dies erfordert eine große logistische Leistung, auch hinsichtlich des Cafeteriabetriebs mit mehr als 120 Stunden Einsatz. Ein großes Problem hinsichtlich der Trainingsverteilung der einzelnen Sportabteilungen und Mannschaften ist die eingeschränkte Hallenverfügbarkeit. Besonders die erweiterte Nutzung der Stadthalle in Tiengen könnte dem Verein viele Sorgen ersparen. Derzeit müssen sich mehr als 50 Kinder die Lauchringer Halle teilen, da dem Handballclub die Dienstags-Belegung der Stadthalle Tiengen entgegen einer früheren Zusage nach der Auflösung der Handballspielgemeinschaft Hochrhein verweigert wurde.

„Die Zusage der Stadt Waldshut-Tiengen wurde nach drei Monaten Spielbetrieb revidiert und erneute Gespräche brachten kein positives Ergebnis“, erklärte der Vereinsvorsitzende Sascha Steinert sichtlich enttäuscht. Reiner Höhl, Mitglied des Lauchringer Gemeinderats, verteidigte die engen Belegungspläne der Hallen und verwies darauf, dass es äußerst schwierig sei, den Trainingszeitbedürfnissen aller Vereine, die die Halle nutzen möchten, gerecht zu werden: „Wir müssen schauen, wie wir das zu einer besseren Zufriedenheit führen können.“

Der aufstrebende Handballverein legt ein besonderes Augenmerk auf die Förderung von Talenten. Bei der jüngsten Talentsichtung aus der E-Jugend kamen sechs Kinder in den Bezirksentscheid und drei davon stehen in der Südbaden-Auswahl. In jeder Altersklasse spielt mindestens eine Mannschaft in der Bezirksklasse. In allen Abteilungen kann der Verein mit hervorragenden sportlichen Erfolgen auf regionaler und südbadischer Ebene punkten sowie Qualifikationen und Aufstiege verbuchen. Ein Turnier für die Jüngsten im Verein, das Maxi-Event konnte ebenfalls als großer Erfolg gewertet werden.

Bedingt durch die geografische Randlage des Vereins, sind die Eltern der jungen Spieler stark in Fahrdienste eingebunden. Die meisten Spiele finden im Raum Bodensee statt. Dennoch ist der Lauchringer Verein bestrebt, interessante Turniere an den Hochrhein zu holen. Im Oktober findet ein deutschlandweites Special-Olympics Handball-Turnier in Lauchringen statt, der HC Lauchringen unterhält neben Schulkooperationen eine enge Kooperation mit dem Verein Special-Olympics Hochrhein und organisiert als einziger südbadischer Verein dieses Sport-Ereignis.

Die Ehrungen

Mit Ehrungen bedankte sich der Verein bei seinen langjährigen Mitgliedern. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Maximilian Hämmerle, Christian Ragcet, Michael Schäuble und Martin Rogg geehrt. Für 25 Jahre Volker Ehmig, für 30 Jahre Natalina Walther und für 40 Jahre Helga Beck, Jürgen Ringgeter, Andreas Müller, Gerold Frey und Rolf Bercher (in Abwesenheit).