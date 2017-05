Lauchringen Der Baufortschritt beim Parkhaus Ärzte- und Geschäftszentrum interessiert viele Lauchringer

Das Parkhaus Ärzte- und Geschäftszentrum in der Lauchringer Ortsmitte wächst schnell. Bei einer Infoveranstaltung mit Bürgermeister Thomas Schäuble und der parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) erhalten die Bürger Einblicke.

Der Neubau des Parkhauses Ärzte- und Geschäftszentrum in der Lauchringer Ortsmitte wächst dank Fertigbauweise schnell. Das Stahlbaugerüst und das Treppenhaus lassen seine künftigen Ausmaße erahnen. Im Rahmen des Tags der Städtebauförderung waren mehr als 30 interessierte Lauchringer zu einer Informationsveranstaltung mit Bürgermeister Thomas Schäuble, Ortsbaumeister Roland Morawczik und der Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) auf die Baustelle gekommen.

Ortsbaumeister Morawczik informierte unter anderem darüber, dass für die geplanten Dauermietplätze bereits rund 70 Anfragen eingegangen seien, vor allem von ortsansässigen Firmen. Bereits zuvor war durch ein Verkehrsplanungsbüro ein Fehlen von rund 90 Stellflächen im Ortskern festgestellt worden. Ohne feste Zuordnung läge der Preis für einen Stellplatz bei 25, mit fester Zuordnung bei 35 Euro im Monat, so Morawczik. Die restlichen der 148 Parkplätze sollen kostenlos bleiben. Erst ab der dritten Stunde kosten sie stündlich einen Euro.

Die Breite der Plätze solle mit 2,70 Metern jedem Autofahrer eine komfortable Ein- und Ausfahrt bieten. Das Parkhaus werde von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein, über Nacht werde es durch ein Tor verschlossen. An verkaufsoffenen Sonntagen solle es durchgehend geöffnet und kostenfrei bleiben. Auch sonst werde man in Lauchringen keine Parkgebühren erheben, sagte Ortsbaumeister Morawczik auf Rückfrage eines Bürgers, warum das nicht wie in Waldshut oder Tiengen geschehe. Laut Morawczik stehe die Akzeptanz der neuen Parksituation im Vordergrund. Ebenfalls verneinte Bürgermeister Schäuble die Bürgerfrage, ob es in den Straßen in direkter Umgebung des Parkhauses ein Parkverbot geben werde. Allerdings plane man hier die eindeutige Zuordnung und Markierung von öffentlichen Parkflächen.

Auf dem Dach des Parkhauses werde eine Photovoltaikanlage errichtet, die sich innerhalb von höchstens acht Jahren amortisieren werde, so Morawczik. Weiter erklärte er auf Nachfrage, dass das Parkhaus im Rahmen eines Verkehrskonzepts geplant wurde, welches auf der Analyse der Parksituation im Ortskern beruhe.

Die Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter lobte das Engagement Lauchringens in seiner Entwicklung und betonte die Wichtigkeit lebendiger und vor allem funktionsfähiger Ortszentren, die auch im Einklang mit den örtlichen Klimaschutz-Konzepten stehen: „Lauchringen ist darin vorbildlich und kann als Modellgemeinde angesehen werden.“