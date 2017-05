vor 43 Minuten Susann Klatt-D'Souza Lauchringen Der Badespaß kann losgehen: Freibad öffnet am 12. Mai

Das Freibad Lauchringen startet am 12. Mai in die Badesaison. Ab 8 Uhr können die Besucher in das kühle Nass springen. Was in dieser Saison neu ist und was Besucher wissen müssen, erfahren Sie hier.