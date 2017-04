Tiengen/Lauchringen Der Allmendhof liegt direkt auf der Gemarkungsgrenze  und das macht Ärger

Ein Grundstück, zwei Gemeinden: Der Allmendhof von liegt direkt auf der Gemarkungsgrenze von Waldshut-Tiengen und Lauchringen. Nach Jahren der Diskussionen soll sich das nun ändern. Warum die Besitzer-Familie darauf drängt.

Gerade einmal zwei Meter stehen Norbert und Ulrike Ruthmann auseinander und doch in zwei verschiedenen Gemeinden. Er steht auf Lauchringer Boden, sie auf Waldshut-Tiengener – noch. Denn bald soll die Gemeindegrenze, die derzeit über das Grundstück des Ehepaars und sogar durch ein Gebäude führt, verlegt werden. Nach Jahren, in denen sich Ruthmanns dafür eingesetzt haben, wird ihr Allmendhof dann komplett zu Lauchringen gehören.

"Wir sind jetzt guten Mutes, dass sich bald etwas ändert", freut sich Norbert Ruthmann. Beide Gemeinderäte haben der Grenzänderung zugestimmt, die neue Aufteilung ist geklärt, ein Ausgleichgrundstück gefunden. Nun muss noch eine Bürgeranhörung erfolgen und das Regierungspräsidium Freiburg muss abschließend alles absegnen. Ein großer Aufwand, aber auch eine große Erleichterung für die Familie. Durch die Grenzsituation kam es in der Vergangenheit schon vor, dass sie für eine Baugenehmigung beide Behörden kontaktieren mussten. Und auch im Alltag wirkt sich das Grenz-Grundstück aus: "Wir haben keine gescheite Adresse für Navigationsgeräte. Dadurch kommt es immer wieder zu Irrläufern bei der Paketzustellung, weil es die Adresse für die Fahrer nicht gibt", verdeutlicht Norbert Ruthmann.

Seit rund 50 Jahren leben Ruthmanns auf dem früheren Gutshof der Lauffenmühle, anfangs als Gutsverwalter, dann als Pächter. Als im Rahmen der Insolvenz der Lauffenmühle Mitte der 90er-Jahre der Hof zerschlagen wurde, erwarb die Familie den östlichen Teil, benannte ihn in Allmendhof um und ließ sich auf dieser Seite nieder. Und damit fingen die Probleme an. "Bis dahin war das gar nicht aufgefallen, weil auf der Seite nur ein Ökonomiegebäude war und die Kühe hat die Grenze nicht gestört", amüsiert sich Norbert Ruthmann. Wenn alles läuft wie geplant, muss sich das Ehepaar bald auch nicht mehr daran stören. Auch Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble ist überzeugt: "Ich bin sicher, dass die Schwierigkeiten nach Änderung der Gemarkungsgrenze ein für alle Mal behoben sein werden." Der Durchbruch wurde bei den Gesprächen der Gemeinden in Sachen Grenzverschiebung erreicht, als man sich auf ein Ausgleichsgrundstück einigen konnte. "Die Diskussionen über den Flächentausch zwischen Waldshut-Tiengen und Lauchringen kamen in der Vergangenheit immer wieder ins Stocken. Nach der Einigung über den Flächentausch 2016 wurde der Abwicklungsprozess in Gang gesetzt", informiert Klaus Lang, Kämmerer der Stadt Waldshut-Tiengen. "Um das Prozedere durchzuführen, mussten wir uns vor drei Monaten sogar nach Waldshut-Tiengen ummelden", sagt Norbert Ruthmann. Das steht ihnen bald wieder bevor, dann allerdings in Lauchringen.

Waldshut-Tiengen wird in Folge des Geländetausches 4943 Quadratmeter Land am Steinabogen bei der A 98 erhalten, und Lauchringen stattdessen die rund 4900 Quadratmeter des Allmendhof-Grundstücks. Die neue Grenze wird entlang der Landstraße Richtung Kadelburg verlaufen. Doch zunächst steht am 7. Mai die Bürgeranhörung an. Da davon nur zwei Bürger betroffen sind, nämlich Norbert und Ulrike Ruthmann, wird es dabei wohl keinerlei Einsprüche geben.