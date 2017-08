Waldshut-Tiengen Das neue Parkhaus in Lauchringen geht bald in Betrieb

Das neue Parkhaus in Lauchringen geht bald in Betrieb

Das Parkhaus in Lauchringen ist schon nach sieben Monaten Bauzeit fertiggestellt. Die Eröffnung ist für Freitag, 1. September, geplant.

Das neue Parkhaus in Lauchringen geht am 1. September in Betrieb. Die Innenstadt gewinnt damit 150 neue Parkplätze. Bloß sieben Monate sind dank Fertigbauweise seit dem Spatenstich Anfang Februar vergangen. Das 2,4 Millionen Euro teure Projekt trennen nur noch einzelne Arbeiten im Außenbereich von seiner Vollendung. Insgesamt stehen 150 Parkplätze im Inneren zur Verfügung. 72 sind an Dauerparker vermietet, 78 bleiben öffentlich.

Das markanteste Merkmal des Gebäudes ist seine Fassade. Von außen erscheinen die von der Ortsansässigen Firma König beschichteten Blechpanele mit Wellenmuster braunschimmernd. Von innen jedoch sind sie aufgrund der perforierten Oberfläche erstaunlich durchsichtig und erfüllen das Innere des Parkhauses mit viel Tageslicht. Laut Bürgermeister Thomas Schäuble gibt es zu diesem Erscheinungsbild eine große Bandbreite an Reaktionen. Vielen gefalle es, andere störten sich daran. Ein Makel wurde bereits ausgebessert: Aufgrund von Unregelmäßigkeiten im Farbton wurden sechs Fassaden-Panele ausgetauscht.

Bürgermeister Schäuble sieht im Bau des Parkhauses einen wichtigen Schritt für die Zukunft seiner Gemeinde. Spätestens mit der vollen Auslastung des neuen Ärztehauses würde der Bedarf an öffentlichen Stellplätzen weiter steigen. Ein Verkehrsplanungsbüro hatte im Vorfeld des Baus bereits das Fehlen von 90 Parkplätzen im Ortskern prognostiziert. Zwei Informationstafeln in der Hauptstraße und an der B 34 werden künftig auf die freien Plätze im Parkhaus und ihre Anzahl hinweisen.

„Uns war der größtmögliche Nutzen am wichtigsten“, erklärt der Bürgermeister die Details des Projekts. Deshalb habe man auf große Parkflächen mit 2,75 Metern Breite und breite Zufahrtswege gesetzt. Das Parkhaus präsentiert sich zudem nachhaltig: Sein Dach wurde begrünt und mit einer Photovoltaikanlage mit 60 Kilowatt Leistung ausgestattet, die sich innerhalb von acht Jahren amortisiert haben werde. Bürgermeister Schäuble erklärte, dass man mit dem Gesamtergebnis ebenso zufrieden sei wie mit der Ausführung der Arbeiten.

Die Eröffnung des Parkhauses hat sich um einen Monat verzögert. Grund waren die Arbeiten im Außenbereich und Lieferengpässe bei Bauteilen. Bürgermeister Schäuble plant für die offizielle Einweihung einen Frühschoppen in den kommenden Wochen und möchte sich in diesem Zusammenhang auch für die Geduld der Bevölkerung in der Umgebung während der Bauphase bedanken.

Am 21. Oktober wird das neue Ärztehaus offiziell eingeweiht. Bereits am 1. Oktober eröffnet dort die neue Praxis der Dermatologin (Hautärztin) Zari Shariat. Termine können ab sofort unter 07741/689 92 90 vereinbart werden.

Parkhaus Lauchringen