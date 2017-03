Dem Parkplatzmangel im Ortszentrum, das durch ein wachsendes Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot geprägt ist, soll mit einem ersten Parkhaus auf Lauchringer Gemeindegebiet begegnet werden.

An der Bundesstraße in Unterlauchringen wird die Grube für das erste Parkhaus auf Gemeindegebiet ausgehoben. Hier entstehen 181 Stellplätze auf fünf Ebenen. Damit soll dem Parkplatzmangel im Ortszentrum, das durch ein wachsendes Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot geprägt ist, begegnet werden. Der Gemeinderat Lauchringen befasst sich in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 9. März, ab 19 Uhr im Rathaus unter anderem mit der Frage, welche Gebühren für das neue Parkhaus gelten sollen. Weitere Themen: Änderung des Bebauungsplans "Spitzäcker", Verpachtung der Jagdflächen und Neubau einer Mehrgenerationenwohnanlage im Riedpark.