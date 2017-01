Lauchringen Blasorchester Unterlauchringen zieht Bilanz

Teilvorstandswahlen verjüngen die Vereinsspitze deutlich. Erste "Night of Brass" in der Gemeindehalle Unterlauchringen als großer Erfolg

Lauchringen (hsc) Eine eindrucksvolle Bilanz für das vergangene Vereinsjahr präsentierte am vergangenen Samstagabend Christian Hallmann vom Vorstandsteam des Blasorchesters Unterlauchringen bei dessen Hauptversammlung in der Aula der Grundschule Unterlauchringen. Nach der Begrüßung der Mitglieder, Ehrenmitglieder, sowie Bürgermeister Thomas Schäuble mit einigen Gemeinderäten als Ehrengäste, gab Hallmann einen kurzen Rückblick auf die Arbeitseinsätze, die internen Events wie Grillfest oder Kameradschaftsabend, sowie auf die öffentlichen Veranstaltungen des Orchesters.

Herausragend waren dabei unbestritten die erste "Night of Brass" in der Gemeindehalle Unterlauchringen, sowie das Weihnachtskonzert in der Herz Jesu Kirche. Insgesamt 43 Anlässe, davon 22 musikalischer Art, 45 Orchesterproben und acht Vorstandssitzungen kennzeichneten das vergangene Vereinsjahr. Neben einigen Statistikdaten sprach Hallmann mehreren besonders engagierten Vereinsmitgliedern Dank und Anerkennung für ihre hervorragende Arbeit aus. Nach dem Bericht des Schriftführers Jan Marc Weber und dem Kassenbericht von Martin Heitzmann, der eine ausgeglichene Bilanz präsentierte, erwähnte Dirigent Valentin Helling einzelne besondere Auftritte und bedankte sich bei einzelnen Unterstützern im Orchester und bei den Aktiven insgesamt für die zielgerichtete Arbeit.

Danach wurden die Jungmusiker Joel Henss, Janis Lehmann, Lino Schuh, Konstantin von Schnurbei und Elias Fahrner neu in das Orchester aufgenommen. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes wurden unter der Regie von Bürgermeister Thomas Schäuble die Teilvorstandswahlen durchgeführt (siehe Bild). Zuvor hatte Christian Hallmann die ausscheidenenden Vorstandsmitglieder, Kassierer Martin Heitzmann und aus dem Vorstandsteam Roland Edinger, mit herzlichen Dankesworten für ihr jahrelanges Engagement geehrt.

Bürgermeister Schäuble bedankte sich für die herausragende Vereins- und Vorstandsarbeit, sowie für die Bereicherung im kommunalen Bereich mit der Feststellung: "Ihr leistet ganz Tolles in unserer Gemeinde". Mit der Probenstatisik von Klemens Lampart, bei der Evelina Fahrner 100 Prozent erreicht hatte, weiteren Aussprachen und dem Badnerlied fand die Hauptversammlung ihren Abschluss.

Der Verein

Das Blasorchester Unterlauchringen wurde 1905 als "Musikverein Germania" gegründet. Es besteht heute aus insgesamt 36 weiblichen und 40 männlichen aktiven Musikanten. Seit zwei Jahren wird der Verein von dem Dreier-Vorsitzendenteam Mona Baumann, Christian Hallmann und jetzt neu Anja Schröder geführt. Dirigent seit 2013 ist Valentin Helling. Weitere Informationen im Internet (www.blasorchester-unterlauchringen.de).