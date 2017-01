Lauchringen Beim Musiverein Oberlaucheringen hat die Jugendarbeit Priorität

Eine schon traditionell eindrucksvolle Bilanz, eine ausgesprochen harmonische und frohgestimmte Atmosphäre, sowie wenig Veränderungen bei den Vorstandswahlen kennzeichneten die sehr gut besuchte Hauptversammlung des Musikvereins Oberlauchringen im Hotel Feldeck.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Alexander Schmidle gedachten die Anwesenden ganz besonders dem verstorbenen Ehrenmitglied Bertold Schmidt als ehemals großen Gönner und Förderer des Vereins. In seinem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr berichtete Schriftführer Manuel Spitznagel von zahlreichen Auftritten und Aktionen wie die Besuche auswärtiger Musikfeste, die Gestaltung der Fasnacht mit vielerlei Einsätzen, die Durchführung des jährlichen Waldfestes mit "Forrest Funk" als herausragender Höhepunkt des Vereinsjahres, oder auch eigene Konzerte wie das Frühjahrskonzert, das Konzert am Volkstrauertag zusammen mit der Chorgemeinschaft Oberlauchringen oder das Weihnachtskonzert.

Im statistischen Teil seines Berichtes gab der Vorsitzende neben den allgemeinen Zahlen die Aufnahme von zehn Neumitgliedern und die selten hohe Anzahl von 28 Zöglingen in der musikalischen Ausbildung bekannt. Sandra Weissenrieder berichtete über ein umfangreiches Kassenwesen mit bemerkenswerten Zahlen als Ausdruck der vielfältigen Aktionen des Vereins. Ihr wurde von den Kassenprüfern eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Materialwart Markus Herzog berichtete über einen Gesamtbestand an Instrumenten und Uniformen im Wert von rund 32 000 Euro.

Bei den anschließenden durch Bürgermeister Thomas Schäuble geleiteten Wahlen wurden Sandra Weissenrieder als Beisitzerin, Florian Gantert als Kassierer und Sarah Schmidt als Jugendvertreterin neu gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt (siehe Bild). Schäuble bedankte sich herzlich für das außergewöhnliche Engagement des Vereines bei unzähligen kommunalen Anlässen. Dirigent Jürgen Röhrig betonte den besonderen Wert der Gemeinschaft im Verein, bevor die Versammlung nach weiteren Dankesworten des Vorsitzenden und dem Schlussmarsch "San Carlo" harmonisch endete.

Der Verein

Der Musikverein Oberlauchringen wurde im Jahre 1875 gegründet. Er umfasst 75 aktive Mitglieder, 14 aktive Ehrenmitglieder, 17 nicht mehr aktive Ehrenmitglieder und 157 Passivmitglieder. In der jüngsten Hauptversammlung wurden zehn Neumitglieder aufgenommen. 28 Jugendliche spielen im Jugendblasorchester Lauchringen und 28 Zöglinge befinden sich in der musikalischen Ausbildung des Vereines. Jeweils fünf Jugendliche haben im vergangenen Jahr das Leistungsabzeichen in Silber und Bronze abgelegt. Vorsitzender ist Alexander Schmidle, Telefon 0172/8 90 61 80.