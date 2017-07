Lauchringen Bei der Naxht der Kulturen stellt sich die ganze Welt vor  und wir stellen die Teilnehmer in einer Serie vor

Bei der Nacht der Kulturen in Lauchringen repräsentieren Menschen aus der Gemeinde ihr jeweiliges Heimatland. In dieser Episode geht es um Russland, die Schweiz, Brasilien und Japan.

Am 14. Juli findet in Lauchringen die dritte Nacht der Kulturen statt. Bei dem interkulturellen Straßenfest werden rund 30 Gruppen ihre Heimatländer kulturell, kulinarisch und optisch vertreten. Heute stellen sich die ersten vier von ihnen vor:

Russland wird unter anderem von der Familie Tibelius vertreten. Mit ihren fünf Kindern werden Vitali und Viktoria Tibelius einen Stand betreuen, an dem man typische russische Delikatessen kosten kann. Hierzu zählen selbstgemachte Kuchen verschiedener Sorten, Salate, Pfannkuchen, aber auch würziges Schaschlik und Birkensaft. Die Familie betreibt in Wutöschingen eine Tanzschule und so wird sie auch auf der Bühne traditionelle russische Tänze in authentischer Kluft aufführen.

Als Nachbar in jedem Sinne wird der in Lauchringen wohnende Schweizer Benny Wenger sein Heimatland repräsentieren. Sein rotweiß dekorierter Stand bietet einiges an eidgenössischen Köstlichkeiten, wie zum Beispiel Schweizer Bier und Softgetränke sowie den „Swizz“-Cocktail. Dazu gibt es herzhaften „Chäs-Chueche“. Auf die Bühne bringt der Schweizer den urigen Alphornbläser Ernst.

Für südamerikanisches Flair sorgen Patricia Albicker und Nina Wahl. Ihr Zelt für das Land Brasilien wollen sie landestypisch mit vielen bunten Blumen ausschmücken. Natürlich darf da auch der Cocktail Caipirinha nicht fehlen und eine Süßspeise soll es ebenfalls geben. Nachdem der Gaumen mit dieser noch geheimen brasilianischen Süßspeise versorgt ist, gibt es auch etwas fürs Auge: Gleich zwei Mal wird die Gruppe eine brasilianische Samba-Show auf die Bühne bringen.

Aus Südamerika geht die heutige Vorstellungsreise über den Pazifik nach Japan. Aus dem Land der aufgehenden Sonne stammen Norihiko Tsukinowa, Haruka Maeda und Mamiko Fischer. Sie werden ihren Stand nach japanischer Tradition schmücken. Ihre Besucher laden sie zum Probieren von originalem Sushi, Miso-Suppe, Sake Reiswein und japanischen Keksen ein. Während des Abends werden sie zweimal den japanischen Kampfsport Shotokan-Karate auf der Bühne vorstellen.

Die Veranstaltung

Die Nacht der Kulturen findet am 14. Juli zwischen 17 und 1 Uhr statt. Rund 30 Gruppen werden ihr Herkunftsland an bunt dekorierten Ständen entlang der Hauptstraße Lauchringen vorstellen. Hier können landestypische Speisen und Getränke gekostet werden. Auf drei Bühnen entlang der Festmeile gibt es Auftritte mit kulturellen Vorführungen und Tänzen. Veranstalter ist der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen.