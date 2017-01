Lauchringen Baugebiet Nack: Von 38 Plätzen sind nur noch zwei zu haben

Das Baugebiet Nack II in Oberlauchringen ist weitgehend abgeschlossen. Von den 38 Bauplätzen sind 36 schon verkauft oder bereits bebaut. Im Riedpark entsteht zudem ein innovatives Großprojekt, das Wohnen und Grundversorgung miteinander kombiniert. Auch in Zukunft wird die Gemeinde laut Bürgermeister Thomas Schäuble noch Bauplätze anbieten.

Lauchringen – Bis auf zwei sind alle 38 Bauplätze verkauft, einige Ein- und Zweifamilienhäuser stehen schon: Am Mühlebach in Oberlauchringen ist das 3,8 Hektar große Neubaugebiet Nack II aus Sicht der Gemeinde so gut wie abgeschlossen. Bürgermeister Thomas Schäuble rechnet damit, dass es in absehbarer Zeit komplett bebaut sein wird. Auflage beim Verkauf der Grundstücke war, dass sie innerhalb von drei Jahren bebaut werden müssen, sonst gehen sie an die Gemeinde zurück.

Die Grundstücke sind in vier Bereiche aufgeteilt: Für Einheimische, Familien mit Kindern, Auswärtige und Sonderbedarf für Ansiedlungen mit allgemeinen Nutzen zum Beispiel Arztpraxen. Nack II ist das vierte Baugebiet für Ein- und Zweifamilienhäuser, das nach Spitzäcker, Nack I und Unterstöcken in der bislang 15-jährigen Amtszeit von Bürgermeister Thomas Schäuble erschlossen wurde. Nach seinen Berechnungen sind dies auf seine Dienstjahre umgelegt, 9,5 Bauplätze im Jahr. „Das ist für eine Gemeinde mit rund 7600 Einwohnern ein notwendiges Wachstum, um den Einheimischen Angebote machen zu können“, sagt Schäuble.

Keine Routine, sondern ein einmaliges Großprojekt in kommunaler und privater Hand entsteht aktuell mit dem Wohnquartier Riedpark zwischen Unter- und Oberlauchringen. Nach Fertigstellung werden die beiden Ortsteile auch auf der nördlichen Seite der Bundesstraße baulich miteinander verbunden sein. Für Bürgermeister Schäuble ist der Riedpark ein zukunftsweisendes Projekt, das in einer immer älter werdenden Gesellschaft das Zusammenleben zwischen den Generationen neu und sinnvoll gestaltet. „Ich kann mir gut vorstellen, dass der Riedpark nach Fertigstellung Modellcharakter für ganz Baden Württemberg hat“, so der Bürgermeister.

Eigentums- und Mietwohnungen in 28 drei- bis fünfgeschossigen Wohnbauten, Einrichtungen für Pflegebedürftige, Kindergarten und Kinderspielplätze, Handel, Gastronomie, das neue Familienzentrum, ein Park und ein Begegnungsplatz entstehen unter anderem auf der 6,4 Hektar großen Fläche. Im nördlichen Teil ist nach Aussage des Bürgermeisters, die Erschließung bereits abgeschlossen. Bis 2020 soll der Riedpark fertig sein. Da die Gemeinde nicht davon ausgeht, dass die Nachfrage nach Bauland zurückgeht, hat sie nördlich des Riedparks auf der anderen Seite der Bahnlinie bereits Grundstücke gekauft. „Dort kann nach Aufsiedlung des Riedparks eine neue Einfamiliensiedlung entstehen“, so Bürgermeister Thomas Schäuble.