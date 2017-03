Lauchringen Band Luddi bringt Alemannenrock in Oberlauchringer Halle

Band Luddi bringt Alemannenrock in Oberlauchringer Halle

Die Band aus Birkendorf gibt ein Konzert zum 15-jährigen Bestehen. Am 1. April heißt es dann: rockige Musik trifft auf freche, unangepasste, aber oft auch urig-witzige und nachdenkliche Texte.

Musikalische, alemannische Urgewalt wird am Samstag die Oberlauchringer Halle zum Beben bringen: Denn dort wird die Birkendorfer Alemannenrockband Luddi ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum mit einem großen Konzert feiern. Am 25. April 2002 hatte sie ihren ersten Auftritt in alemannischer Mundart vor Schülern des Tiengener Klettgau-Gymnasiums.

Seitdem begeistern Christoph Dörflinger, Manuel Dörflinger, Thilo Rebmann, Jürgen Schmidt und Simon Frommherz ein wachsendes Publikum nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in der Schweiz und im Voralberg.

Luddi wird aber nicht die einzige Band sein, die das Publikum am Samstag erleben wird: Als Vorband und musikalische Geburtstagsgratulanten werden die Mundart-Folkrocker von „Fisherman’s Fall“ aus Wyhl am Kaiserstuhl spielen, von ihnen stammt die Stadionhymne des SC Freiburg „SC Freiburg immer wieder vorn“. Es wird also ein Konzertabend unter dem Stern der Mundart werden.

„Ich schwätz alemannisch, wils für mi nüt bessres git“ – dieser Titel von Luddi ist Motto für ihre ganze Musik. Die Bandmitglieder haben alle ihre musikalischen Wurzeln in der Birkendorfer Trachtenkapelle und machen ihrem Bandnamen –Luddi ist ein alemannisches Schimpfwort für einen eher liederlichen Luftikus – alle Ehre: Frech, unangepasst und mit oft urig-witzigen, manchmal auch nachdenklichen Texten, umweht sie mit den Worten von Bandmitglied Manuel Dörflinger, die „Aura des Besonderen“ – dies umso mehr je weiter sie von der Heimat entfernt wären.

Sechs Alben hat Luddi veröffentlicht, rund 14 000 CD’s haben sie verkauft, auf über 300 Konzerte und Fernseh- und Radioauftritte kann sie zurückblicken. Sie ist mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg.

Das Konzert mit Luddi und als Gastband, Fisherman’s Fall, findet am Samstag, 1. April, in der Oberlauchringer Halle statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro und sind erhältlich bei den Gemeinden Lauchringen, Ühlingen-Birkendorf und Eggingen sowie bei der Volksbank-Zweigstelle Unterlauchringen.