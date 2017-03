Lauchringen Autoknacker treibt sich in Lauchringen um: Zehn Aufbrüche in vier Wochen

Autoknacker treibt sich in Lauchringen um: Zehn Aufbrüche in vier Wochen

Mit einem Stein schlägt der unbekannte Täter die Scheiben ein und nimmt Wertsachen aus den Fahrzeugen mit. Vor allem auf Bargeld hat es der Serientäter wohl abgesehen. Polizei und Gemeindeverwaltung rufen zu Wachsamkeit auf.

Lauchringen – Das Vorgehen ist fast immer das gleiche: Mit einem Stein wird die Seitenscheibe eines Autos aufgebrochen, der Täter greift in den Innenraum und flüchtet mit Wertsachen, die in dem Fahrzeug lagen. Seit einigen Wochen treibt ein Autoknacker in Lauchringen sein Unwesen. Bereits zehn Fälle hat die Polizei seit Mitte Februar in der Gemeinde registriert, einen weiteren Vorfall gab es in Stühlingen-Eberfingen. Zuletzt hat die Gemeindeverwaltung im Internet und dem Mitteilungsblatt zu Wachsamkeit aufgerufen.

Sämtliche Einbrüche in Lauchringen fanden in einem Radius von rund drei Kilometern statt, der Großteil von ihnen in Unterlauchringen. In der Schwarzwaldstraße schlug der oder die Täter gleich zweimal zu. Paul Wißler, Pressesprecher der Polizei in Waldshut-Tiengen, erklärt: "Wir gehen auch von einer Serie aus, die örtliche und zeitliche Nähe der Taten spricht dafür, und auch die gleichbleibende Begehungsweise durch das Einwerfen mit Steinen spricht für ein und denselben Täter." Sämtliche Taten fanden nachts statt, immer in der Nacht zu Samstag, Mittwoch oder Donnerstag. "Eine Scheibe einwerfen und der Griff ins Seitenfach erfordert nur wenige Sekunden, dann ist der Dieb auch schon wieder weg", erläutert Wißler.

Bei einem Vorfall in der Hans-Thoma-Straße hielt die Autoscheibe eines Porsche dem Aufbruchversuch stand. Bei den Taten hatte es der unbekannte Täter vor allem auf Bargeld, Geldbeutel mit Dokumenten, Taschen und Navigationsgeräte abgesehen. Auch einige Bankkarten gehören zur Beute. Pressesprecher Paul Wißler erwartet allerdings nicht, dass diese beispielsweise durch Abbuchungsversuche am Bankautomaten eine Spur zum Täter ermöglichen. "Ich denke, dass es der Täter überwiegend auf Bargeld abgesehen hat. Die Bankkarten sind für ihn nur von Interesse, wenn die Pin irgendwo vermerkt wurde", erklärt der Polizist. Er gehe davon aus, dass alle Gegenstände, abgesehen vom Bargeld, weggeworfen werden.

Als Ratschlag kann der Beamte einzig etwas Naheliegendes sagen: "Als Polizei empfehlen wir keine Wertsachen in den Fahrzeugen zu lassen." Wenn diese auch noch sichtbar seien, lade dies einen Dieb geradezu ein. Auch die Gemeinde Lauchringen rät, Wertgegenstände und möglichst auch technische Geräte nicht im Auto zu lassen. Zudem sollen die Menschen auf verdächtiges oder auffälliges Verhalten von Personen achten und sich nicht scheuen, die Polizei zu alarmieren.