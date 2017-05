Lauchringen Autofahrer fährt unter Alkohol zu schnell in die Kurve

Autofahrer fährt unter Alkohol zu schnell in die Kurve

Ein Autofahrer kam am Sonntag gegen 2.35 Uhr bei Lauchringen von der Straße ab und beschädigte zwei Warntafeln und einen Leitpfosten.

Der 40-Jährige war laut Polizeibericht unterwegs auf der A 98 von Tiengen in Richtung B 314, als er am Ende der Autobahn in der Rechtskurve infolge zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Ein Alkoholtest habe etwa 0,9 Promille ergeben. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein von der Polizeisichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.